Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 8 al 14 de marzo 2026.

La semana del 8 al 14 de marzo de 2026 en AEW fue, en esencia, la semana final antes de uno de los eventos más grandes del año AEW Revolution (2026), celebrado el 15 de marzo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Los protagonistas de la semana en AEW del 8 al 14 de marzo 2026

1- MJF

En el último Dynamite antes del PPV, MJF y su retador Adam Page protagonizaron una conferencia de prensa que terminó en un caos absoluto. Lo que debía ser un intercambio verbal terminó en una pelea dentro del recinto, con Page intentando incluso atravesar al campeón con una tabla con alambre de púas mientras MJF escapaba entre el público. En AEW Revolution, ambos se enfrentaron en el evento principal en un brutal Texas Deathmatch de última oportunidad: si Page perdía, no volvería a retar por el título mientras MJF fuera campeón. Al final, MJF sobrevivió a la guerra y ganó por TKO, reteniendo el campeonato mundial de AEW.

2- Jon Moxley

El combate por el Campeonato Continental de AEW enfrentó a Jon Moxley contra Konosuke Takeshita en una lucha sin límite de tiempo, una estipulación diseñada para resolver definitivamente su rivalidad. En el momento decisivo, Moxley atrapó a su rival en una dormilona cortando la respiración de Takeshita hasta que quedó inconsciente, lo que obligó al árbitro a detener el combate. Así, Moxley retuvo el Campeonato Continental por sumisión técnica.

3- Thekla

En la división femenina, Thekla defendió el Campeonato Mundial Femenino de AEW contra Kris Statlander en un combate a dos de tres caídas, uno de los enfrentamientos más dramáticos de la noche. Thekla no retuvo porque dominara todo el combate, sino porque supo manipular las circunstancias del final. Aprovechó las distracciones, el caos alrededor del ring y un momento de descuido de Statlander para asegurar la victoria y continuar como campeona mundial femenina de AEW.

Combate de la semana

MJF vs Hangman Adam Page — Texas Death Match por el Campeonato Mundial — AEW Revolution 15 de marzo 2026

Este combate fue el punto culminante de semanas de odio entre ambos. La rivalidad se había vuelto profundamente personal: Page había prometido que si perdía no volvería a retar por el título mundial, mientras que MJF estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para seguir siendo campeón. Después de una serie de intercambios con armas —mesas rotas, cadenas y sangre en el ring— Page parecía estar a punto de ganar. Había castigado al campeón con varios golpes fuertes y el público estaba completamente detrás de él. Aprovechando la situación, MJF continuó atacando brutalmente hasta dejar a Page incapaz de levantarse antes del conteo requerido del Texas Death Match, asegurando así la victoria.