3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 14 de marzo 2026

AEW COLLISION 14 DE MARZO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el combate estelar, Andrade El Idolo derrotó a Máscara Dorada en un mano a mano.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 14 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 1- Triangle of Madness

Dominio absoluto de la Campeona Mundial AEW y su equipo, pero que poco contribuyó para el combate de Thekla contra Kris Statlander este domingo en Revolution.

LO MEJOR

► 3- Kevin Knight vs. El Clon

Dos jóvenes promesas de AEW tuvieron su momento de gloria, y como Knight es quien tiene el impulso en la actualidad, por supuesto que fue él quien brilló con más fuerza. Knight disputará los títulos de tríos mañana, así que esto sirvió como un buen preparativo.

► 2- The Demand vs. Bang Bang Gang

Un final espectacular, con Ricochet apareciendo de la nada. Buen desempeño de The Demand, especialmente aquí, quienes siguen haciendo un trabajo discreto pero muy decente en este lugar.

► 1- Andrade El Idolo vs. Máscara Dorada

Ambos luchadores están en plena forma, y ​​esto emociona aún más de cara al combate entre Andrade y Bandido en Revolution. Lo dieron todo en este combate, pura acción y locura desde el principio. Gran trabajo.