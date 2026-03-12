3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 11 de marzo 2026

AEW DYNAMITE 11 DE MARZO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, FTR y Tommaso Ciampa derrotaron a Mark Briscoe y The Young Bucks en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Brody King en lucha de relleno

Aunque no sudó demasiado aquí, pero se sintió como tiempo desperdiciado el hecho de ver a Brody King luchar aquí, especialmente cuando tenemos Revolution a la vuelta de la esquina.

LO MEJOR

►  3- Hangman Page y MJF

Un buen segmento entre campeón y retador, que sirvió para calentar la rivalidad de cara a Revolution. Buena forma de cerrar el programa previo a dicho PPV.

►  2- Willow Nightingale vs. Persephone

Fue un combate entretenido, con una gran actuación de Persephone pese a la derrota. Necesitamos más Perséfone en AEW. 

►  1- Kyle Fletcher vs. Mike Bailey

Dejando a un lado el final descabellado, este fue una lucha fantástica, en el que ambos lo dejaron dodo en el ring, dándonos el combate de la noche.

