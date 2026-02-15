3×3: Lo mejor y lo peor de AEW GRAND SLAM AUSTRALIA 2026

AEW GRAND SLAM AUSTRALIA 2026.— Este sábado se celebró AEW Grand Slam Australia 2026. El estelar fue la lucha por el Campeonato Mundial AEW entre Brody King y MJF, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE GRAND SLAM AUSTRALIA 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW GRAND SLAM AUSTRALIA 2026.

LO PEOR

► 2- Babes of Wrath vs. Penelope Ford y Megan Bayne

Buena actuación de las damas aquí; aunque MegaBad tuvo sus oportunidades, el resultado no estuvo en mayor peligro, y quizás eso le restó emoción.

► 1- En diferido

El evento, dado que se llevó a cabo en Australia, se llevó a cabo en vivo en otro momento; sin embargo, el público del continente lo vio en diferido, a diferencia de lo que pasa en WWE, y ya se conocían algunas cosas de antemano.

LO MEJOR

► 3- Kyle Fletcher vs. Mark Briscoe

Brutal desde el principio, con algunos puntos fuertes, sobre todo Briscoe, que sufrió algunas caídas horribles. Posiblemente por falta de tiempo, no pudieron hacer mucho más y el final fue un poco decepcionante después de tanta locura, pero algunas cosas fueron una locura, así que elogio el espectáculo para esta gran ocasión.

► 2- MJF vs. Brody King

King vendió el daño en la pierna de maravilla,aunque vimos otro final ligeramente flojo, y pudo haber sido mejor simplemente cubrir a King después del martinete. Fue una lástima, ya que el resto del combate fue genial. Aun así, Brody demostró que puede mantenerse en el evento principal y no pierde nada con la derrota.

► 1- Jon Moxley vs. Konosuke Takeshita

Un gran comienzo para el evento. El último minuto fue tan épico como cabría esperar, con ambos hombres mostrando la desesperación por asestar el golpe final. Takeshita sigue perdiendo grandes oportunidades y seguro que la Don Callis Family no estará contenta con eso.