AEW WORLDS END 2025 .— En Full Gear, Samoa Joe derrotó a ‘Hangman’ Adam Page, obteniendo el Campeonato Mundial de AEW, luego de que Hook traicionara a Hangman. Tras el combate, Swerve Strickland regresó, arremetiendo contra el dojo de The Opps. Posteriormente, Hangman retó a Joe a una revancha en Worlds End. Durante Collision: Winter Is Coming, Strickland se proclamó como el contendiente legítimo, así que se programó una lucha de tres esquinas. Finalmente, en Dynamite: Holiday Bash, el 17 de diciembre, durante la firma del contrato para Worlds End, MJF hizo acto de presencia e hizo efectivo su contrato del Casino Gauntlet Match, incorporándose a la lucha junto a Joe, Hangman y Strickland, por el Campeonato Mundial AEW. ¿Quién saldrá del ring como el monarca máximo de All Elite Wrestling? La acción de AEW se emite desde la Now Arena, en Chicago, Illinois.
- AEW FULL GEAR 2025 | ‘Hangman’ Adam Page vs. Samoa Joe.
- AEW DYNAMITE + COLLISION 17 de diciembre 2025 | Máscara Dorada vs. Orange Cassidy.
- AEW COLLISION 20 de diciembre 2025 | Kazuchika Okada vs. Kevin Knight.
- AEW DYNAMITE 24 de diciembre 2025 | Ricochet vs. Bandido.
- AEW COLLISION 25 de diciembre 2025 | Konosuke Takeshita vs. Máscara Dorada.
El cartel de AEW Worlds End 2025 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Samoa Joe (c) vs. ‘Hangman’ Adam Page vs. Swerve Strickland vs. MJF.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Jamie Hayter.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, CHICAGO STREET FIGHT: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (c) vs. Bang Bang Gang (Juice Robinson y Austin Gunn).
- CONTINENTAL CLASSIC, SEMIFINAL: Kyle Fletcher vs. Jon Moxley.
- CONTINENTAL CLASSIC, SEMIFINAL: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale) (c) vs. Mercedes Moné y Athena.
- MIXED NUTS MAYHEM: ‘Timeless’ Toni Storm y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy y Roderick Strong) vs. Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel García, Wheeler Yuta y Marina Shafir).
- Darby Allin vs. Gabe Kidd.
- Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) vs. Hyan y Maya World.
AEW Worlds End 2025
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro