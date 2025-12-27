AEW WORLDS END 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Samoa Joe vs. Hangman vs. Swerve vs. MJF

AEW WORLDS END 2025 .— En Full Gear, Samoa Joe derrotó a ‘Hangman’ Adam Page, obteniendo el Campeonato Mundial de AEW, luego de que Hook traicionara a Hangman. Tras el combate, Swerve Strickland regresó, arremetiendo contra el dojo de The Opps. Posteriormente, Hangman retó a Joe a una revancha en Worlds End. Durante Collision: Winter Is Coming, Strickland se proclamó como el contendiente legítimo, así que se programó una lucha de tres esquinas. Finalmente, en Dynamite: Holiday Bash, el 17 de diciembre, durante la firma del contrato para Worlds End, MJF hizo acto de presencia e hizo efectivo su contrato del Casino Gauntlet Match, incorporándose a la lucha junto a Joe, Hangman y Strickland, por el Campeonato Mundial AEW. ¿Quién saldrá del ring como el monarca máximo de All Elite Wrestling? La acción de AEW se emite desde la Now Arena, en Chicago, Illinois.

El cartel de AEW Worlds End 2025 es:

 

AEW Worlds End 2025
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

AEW WORLDS END 2025.

 

 

