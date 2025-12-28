3×3: Lo mejor y lo peor de AEW WORLDS END 2025

AEW WORLDS END 2025.— Este sábado se celebró AEW Full Gear 2025. El estelar fue la lucha por el Campeonato Mundial AEW entre Samoa Joe, Hangman Page, Sweve Strickland y MJF, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WORLDS END 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW WORLDS END 2025.

LO PEOR

► 2- Zero Hour

Aquí varios luchadores tienen la oportunidad de mostrarse, pero lo cierto es que vemos combates que tranquilamente podrían estar en cualquier episodio semanal.

► 1- Muy lago

Otro PPV largo, y pese a que la mayoría de combates fueron bastante buenos, el público se cansa, e incluso en luchas como la que protagonizaron Kris Statlander y Jamie Hayter por el Campeonato Femenil AEW, reaccionó poco.

LO MEJOR

► 3- Samoa Joe vs. Hangman Page vs. MJF vs. Swerve Strickland

Desde el principio buscaban el triunfo, y se convirtió en una especie de festival de remates, pero los tiempos eran casi perfectos, así que parecía que todo iba viento en popa. Además, nos mantuvieron en vilo hasta el final, ya que podría haber ido de cualquier manera, con cada competidor consiguiendo una fantástica caída cercana que parecía ser la indicada. Al final, MJF superó a sus competidores y se consolidó de nuevo en la cima de la compañía.

► 2- Kazuchika Okada vs. Konosuke Takeshita

Nos obsequiaron con unos agarres de estilo fuertes y fantásticos, y esos contraataques eran una maravilla. El final es comprensiblemente deprimente, pero encaja a la perfección con el estado actual del personaje de Okada. ¿Y cuánto está involucrado Don Callis? ¿Está Okada trabajando solo, saliendo del tema, o hubo una Conspiración?

► 1- Kyle Fletcher vs. Jon Moxley

Un comienzo metódico que se convirtió en algo tremendamente épico. Todos sabemos que Kyle Fletcher es una estrella. Apenas puntos, golpes realmente fuertes, y sobre todo, fue el drama lo que tuvo a todos en vilo durante los últimos diez minutos del combate.