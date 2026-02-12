3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 11 de febrero 2026

AEW DYNAMITE 11 DE FEBRERO 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Revolution. En el segmento estelar, Thekla derrotó a Kris Statlander y se proclamó como la nueva Campeona Mundial AEW.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- Daniel García y Clark Connors vs. Orange Cassidy y Roderick Strong

Más centrado en la historia que en cualquier otra cosa, desentonando un poco con la acción que se vio en el resto del programa. Sabemos que Roderick no quería concentrarse, y aquí ya tuvo suficiente. La venganza de Allin contra los War Dogs también influye, haciendo que esto sea menos un combate y más una historia.

LO MEJOR

► 3- Kris Statlander vs. Thekla

Parecía que Thekla iba a ganar el título, dado que ya había perdido contra Statlander hace un par de semanas, y básicamente había convencido a Kris para que participara en esta lucha. Aun así, la opción obvia puede ser la mejor, y el título es una reivindicación para Thekla y su gran desempeño en AEW desde su llegada.

► 2- The Young Bucks vs. The Rascalz vs. Private Party

Un regreso sorpresivo de Private Party aquí, y la acción fue bastante frenética y extraordinaria por parte de los tres equipos, con los Bucks luchando a un gran nivel como siempre, y eso les valió la victoria.

► 1- Tommaso Ciampa vs. Kyle Fletcher

Esta victoria es aún más impresionante si tenemos en cuenta que todos los combates en los que ha participado Tomasso Ciampa han sido para ganar el Campeonato TNT o para defenderlo. Ambos lo dejaron todo en ese ring, y lo que vimos fue extraordinario. Veremos si habrá una revancha.