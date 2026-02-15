NJPW: Cartel «The New Beginning USA» | Yota Tsuji vs Andrade el Ídolo

New Japan Pro Wrestling reveló el cartel completo para «The New Beginning USA» evento con el que retornarán los eventos en los Estados Unidos.

► Cartel «The New Beginning USA»

Para esta edición se conformó un cartel muy interesante, donde se pondrá en juego seis títulos, más dos duelos especiales.

Luego de una larga espera, Tomohiro Ishii espondrá por segunda ocasión el Campeonato de Peso Abierto STRONG, combatiendo por primera vez a Oleg Boltin.

Tras lanzar su desafío, Ricochet defenderá el Campeonato Nacional AEW contra Taiji Ishimori. Este combate marcará el primer encuentro individual entre ambos luchadores.

El Phantasmo expondrá por séptima ocasión en su segundo reinado, el Campeonato de la TV NJPW World, chocando por segunds vez ante Konosuke Takeshita.

Gates of Agony retará a los Knockout Brothers por los Campeonatos de Parejas IWGP. Bishop Kaun y Toa Liona retaron a los monarcas mediante un video.

Syuri expondrá el Campeonato Femenino IWGP ante la peligrosa Athena, siendo la primera vez que ambas gladiadoras se confrontan.

En el turno principal, Andrade El Idolo se enfrentará a Yota Tsuji por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. El Idolo derrotó a Gabe Kidd para ganarse una oportunidad contra Tsuji. Mientras el monarca se sentaba para sus comentarios posteriores al combate tras su victoria sobre Jake Lee, fue confrontado por El Idolo, quien proclamó que él venía por el título, no por Tsuji, en su camino a convertirse en una leyenda.

El cartel completo queda así:

NJPW «THE NEW BEGINNING USA», 27.02.2026

CURE Insurance Arena, Trenton, New Jersey, USA

– David Finlay vs. Fred Roser

– STRONG Openweight Title: Tomohiro Ishii (c) vs. Oleg Boltin

– AEW National Title: Ricochet (c) vs. Taiji Ishimori

– El Desperado y KUSHIDA vs. Jordan Oliver y Alec Price

– NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. KONOSUKE TAKESHITA

– IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Bishop Kaun y Toa Liona

– IWGP Women’s Title: Syuri (c) vs. Athena

– IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Andrade El Idolo