De la más oscura noche, pasamos al más claro día. Como si de un díptico se tratara, dos semanas después de su último evento, Chapter 189: In Darkest Night, PROGRESS Wrestling presenta hoy Chapter 190: In Brightest Day, que como ya comenté, contará con un potencial «banger» en forma de defensa del Campeonato Mundial de Parejas de la promotora.
Pero otros puntos de este evento lucen interesantes, aparte de ese choque «Tornado» entre Diamond Eyes y Sunshine Machine.
Tendremos, por ejemplo, a Alexxis Falcon defendiendo por primera vez el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS, luego de destronar a Rayne Leverkusen (quien se dice es nueva «WWE Superstar») en ese mencionado Chapter 190, ante Rhio, dos veces monarca y una de sus mejores amigas del gremio. Primera prueba de fuego para Falcon.
Muy distinto en cambio, el bagaje que hay detrás del programado mano a mano por el que tienen previsto medirse Spike Trivet y Bullit. El primero quiere cerrar heridas con su pasado y el segundo está encantado de ello, recordando cómo «The Vulture» se marchó de la empresa disolviendo Dominatus Regnum.
Mientras, sin defensa del Campeonato Mundial PROGRESS, Man Like DeReiss se ha agenciado a Michael Oku de compañero para enfrentar a Lykos Gym, con los que tuvo sus diferencias durante Chapter 189, en especial con Kid Lykos, quien continúa ocultando su cara ruda a ojos de Kid Lykos II.
Sí habrá lucha con el Campeonato Atlas sobre la mesa, donde Saxon Huxley, nuevo aliado de Session Moth Martina, deberá afrontar las ganas de Gene Munny por coronarse y sobre todo, por vengarse de la traición de Martina en el anterior show.
Completando el cartel, un combate adscrito al Super Strong Style 16 entre Simon Miller y Josh Holly, además de un reto abierto de Charles Crowley.
► Domingo de PROGRESS
Seguidamente, la estampa que presenta hoy PROGRESS Chapter 190: In Brightest Day, a celebrarse desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra) a partir de las 10 am ET, y que podrá seguirse vía DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS PROGRESS, TORNADO MATCH: Diamond Eyes (c) vs. Sunshine Machine
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Alexxis Falcon (c) vs. Rhio
- CAMPEONATO ATLAS PROGRESS: Saxon Huxley (c) vs. Gene Munny
- Spike Trivet vs. Bullit
- Man Like DeReiss y Michael Oku vs. Lykos Gym
- PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16: Simon Miller vs. Josh Holly
- RETO ABIERTO: Charles Crowley vs. ?
The second Chapter of 2026 is just a week away, and we are presenting an event that shapes the rest of the year in strong style!— PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) February 10, 2026
THIS. IS. MUST SEE
THIS. IS. CAN’T BE MISSED
THIS. IS. PROGRESS
🔆 CHAPTER 190: IN BRIGHTEST DAY
BROUGHT TO YOU BY: @WrestleVerseApp
📆… pic.twitter.com/DR2wEWC7WV