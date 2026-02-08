3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 7 de febrero 2026

AEW COLLISION 7 DE FEBRERO 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya dejamos atrás a AEW Worlds End. En el combate estelar, Tommaso Ciampa derrotó a Roderick Strong y Claudio Castagnoli y retuvo el Campeonato TNT.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 7 DE FEBRERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Marina Shaffir y Wheeler Yuta vs. Zayda Steel y Dante Martin

No fue el combate más apasionante ni el más emocionante, pero al menos no fuera un squash total, por el bien de Steel y Martin. Aunque probablemente no necesitaba durar casi 10 minutos.

► 1- Viva Van vs. Mina Shirakawa

Viva Van estuvo en cámara lenta durante la mayor parte del combate, no fue una gran actuación. Solo sirvió para el lucimiento de Mina.

LO MEJOR

► 3- The Young Bucks vs. Gates of Agony

No es común ver a los Bucks en acción un sábado por la noche, y aquí se aseguraron de brillar. Un par de momentos inesperados no le restan valor, incluso Liona casi se mata en ese salto mortal al suelo. Gran secuencia hacia el final, con la acción a toda velocidad. Parecían que los ex Campeones Mundiales de Parejas AEW estaban retrocediendo en el tiempo.

► 2- Scorpio Sky vs. Kevin Knight

Knight está haciendo un trabajo excelente en estos combates individuales, aumentando su valía cada vez. Es bueno ver que poco a poco veamos más de su personalidad en el ring, ya que se estaba divirtiendo un poco a costa de Sky, lo cual fue genial.

► 1- Tommaso Ciampa vs. Roderick Strong vs. Claudio Castagnoli

Jugando la triple amenaza a la perfección, estos tipos mantuvieron el ritmo durante todo el encuentro, sin ningún punto débil. La sincronización en ese final fue absolutamente grandioso. El reinado de Ciampa ha tenido un comienzo tremendo.