TJPW: Carteles «Texas Stampede»

La empresa femenina Tokyo Joshi Pro Wrestling reveló los carteles de su gira «Texas Stampede» la más grande que realizará en los Estados Unidos.
► TJPW se presentará en Texas
El primer día incluye combates previos para el evento en el Sumo Hall, con la presencia de The IInspiration y el primer combate de Sakura Hattori con su nuevo personaje. Además, se contará con la presencia de Sayuri Namba en los cuatro eventos.
El segundo día en Austin está más enfocado en reunir algunos enfrentamientos importantes. Los combates entre Miyu Yamashita y Shoko Nakajima, y entre Rika Tatsumi y Yuki Aino, no suelen darse en eventos típicos en Japón, por lo que resultan especiales.
La segunda mitad de la gira incorpora algunos nombres conocidos. Vert Vixen regresa para los eventos de Dallas y Houston. También regresa alguien a quien no hemos visto en mucho tiempo. Jada Stone hizo varias apariciones en TJPW a lo largo de 2025, pero una lesión de rodilla en septiembre canceló su gira por Japón. Esa fue la última vez que supimos de ella en relación con TJPW. Sin embargo, ha seguido luchando por Estados Unidos y ha aparecido en algunas grabaciones de TNA recientemente. Próximamente, volverá al ring de TJPW durante su estancia en Texas
Los carteles quedas así
TJPW «TJPW TEXAS STAMPEDE – AUSTIN DAY 1», 17.03.2026
Palmer Events Center, Exhibit Hall 1, Austin, Texas, Estados Unidos
1. Suzume vs. Uta Takami
2. Sakura Hattori vs. Shino Suzuki
3. Hyper Misao y Mifu Ashida vs. Raku y Pom Harajuku
4. Miyu Yamashita y Arisu Endo vs. Mizuki y Yuki Aino
5. Shoko Nakajima y Wakana Uehara vs. Jessie McKay y Cassie Lee
6. Miu Watanabe y Rika Tatsumi vs. Yuki Kamifuku y Yuki Arai
TJPW «TJPW TEXAS STAMPEDE – AUSTIN DAY 2», 18.03.2026
Palmer Events Center, Exhibit Hall 1, Austin, Texas, Estados Unidos
1. Yuki Arai y Mifu Ashida vs. Arisu Endo y Shino Suzuki
2. Hyper Misao vs. Sakura Hattori
3. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vs. Raku y Pom Harajuku
4. Rika Tatsumi vs. Yuki Aino
5. Miyu Yamashita vs. Shoko Nakajima
6. Miu Watanabe y Suzume vs. Mizuki y Uta Takami
TJPW «TJPW TEXAS STAMPEDE – DALLAS», 21.03.2026
College Park Center on the University of Texas at Arlington Campus, Arlington, Texas, Estados Unidos
1. Shino Suzuki vs. Mifu Ashida
2. Sakura Hattori vs. Uta Takami
3. Rika Tatsumi vs. Jada Stone
4. Mizuki vs. Hyper Misao
5. Suzume y Arisu Endo vs. Raku y Pom Harajuku
6. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vs. Yuki Aino y Vert Vixen
7. Miu Watanabe y Miyu Yamashita vs. Shoko Nakajima y Yuki Arai
TJPW «TJPW TEXAS STAMPEDE – HOUSTON», 22.03.2026
Houston Post, Houston, Texas, Estados Unidos
1. Hyper Misao vs. Raku
2. Sakura Hattori vs. Mifu Ashida
3. Yuki Aino y Vert Vixen vs. Suzume y Shino Suzuki
4. Yuki Arai vs. Pom Harajuku
5. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vs. Miyu Yamashita y Kaylia Capri
6. Miu Watanabe, Rika Tatsumi y Arisu Endo vs. Shoko Nakajima, Mizuki y Uta Takami