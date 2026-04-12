3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 11 de abril 2026

AEW COLLISION 11 DE ABRIL 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a AEW Dynasty. En el combate estelar, The Brawling Birds derrotaron a Thekla y Marina Shafir en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 11 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- ¿Qué harán con Hikaru Shida?

Habrá que ver qué sucede con Statlander y Shida. ¿Cuál es la estrategia con Shida? ¿Cómo afecta esto a Harley Cameron, quien ya había sondeado la posibilidad de volver a formar equipo con Statlander?

► 1- Hurt Syndicate vuelve pero…

Buena noticia ver a The Hurt Syndicate de vuelta en las pantallas, pero otra vez en una lucha de relleno, y no parece que tengan hueco en Dynasty.

LO MEJOR

► 3- The Brawling Birds vs. Thekla y Marina Shafir

Las cuatro mujeres dieron lo mejor de sí y la química fue perfecta. Un buen cierre previo a Dynasty.

► 2- Kazuchika Okada vs. Myron Reed

Algunos podrían criticar que Myron Reed recibiera una oportunidad por el título con resultados tan flojos, pero hizo un buen trabajo al generar momentos de esperanza, aprovechando al máximo la oportunidad. Ese cutter por encima de la tercera cuerda hacia el suelo fue un golpe bastante fuerte para ambos.

► 1- The Young Bucks vs. Hechicero y El Clon

Para sorpresa de nadie, esto fue un éxito rotundo. Los Bucks se centraron en los momentos estelares, mientras que Hechicero y Clon intentaban mantenerlos con los pies en la tierra con sus respectivos estilos de ataque únicos… una dinámica que funciona de maravilla. Obviamente, los Bucks tenían que ganar antes de enfrentarse a Takeshita y Okada mañana por la noche.