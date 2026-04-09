3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 8 de abril 2026

AEW DYNAMITE 1 DE ABRIL 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Dynasty. En el segmento estelar, MJF y Kenny Omega tuvieron un careo.
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AEW DYNAMITE 1 DE ABRIL 2026
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.
LO PEOR
► 2- Pareja forzada
Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita ya hicieron equipo en el pasado sin éxito, por lo que esta alianza se siente como un relleno poco creativo ante la lesión de Kyle Fletcher.
► 1- Segmento entre MJF y Kenny Omega
Tras la intensa lucha de trios anterior, el público se notaba cansado y distraído, lo que hizo que una promo de dos grandes estrellas como Omega y MJF se sintiera plana y sin energía
LO MEJOR
► 3- Willow Nightingale vs. Queen Aminata
Un encuentro muy divertido con buen ritmo y golpes contundentes. La presencia de Hikaru Shida entre el público le dio importancia al título y dejó claro que su rivalidad con Willow continúa.
► 2- El regreso de «La lista de Jericho»
El segmento resultó sorprendentemente ameno y divertido, generando interés por su próxima lucha contra Ricochet. Esta fue una buena forma para reconectar al veterano luchador con la audiencia, dándoles un poco de nostalgia.
► 1- United Empire vs. Death Riders
Una lucha multitudinaria estilo «mini Anarchy in the Arena» llena de acción y momentos de alto impacto. El resultado genera incertidumbre y emoción de cara al combate entre Moxley y Ospreay en Dynasty.