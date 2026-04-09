3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 8 de abril 2026

AEW DYNAMITE 1 DE ABRIL 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Dynasty. En el segmento estelar, MJF y Kenny Omega tuvieron un careo.

AEW DYNAMITE 1 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Pareja forzada

Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita ya hicieron equipo en el pasado sin éxito, por lo que esta alianza se siente como un relleno poco creativo ante la lesión de Kyle Fletcher.

► 1- Segmento entre MJF y Kenny Omega

Tras la intensa lucha de trios anterior, el público se notaba cansado y distraído, lo que hizo que una promo de dos grandes estrellas como Omega y MJF se sintiera plana y sin energía

LO MEJOR

► 3- Willow Nightingale vs. Queen Aminata

Un encuentro muy divertido con buen ritmo y golpes contundentes. La presencia de Hikaru Shida entre el público le dio importancia al título y dejó claro que su rivalidad con Willow continúa.

► 2- El regreso de «La lista de Jericho»

El segmento resultó sorprendentemente ameno y divertido, generando interés por su próxima lucha contra Ricochet. Esta fue una buena forma para reconectar al veterano luchador con la audiencia, dándoles un poco de nostalgia.

► 1- United Empire vs. Death Riders

Una lucha multitudinaria estilo «mini Anarchy in the Arena» llena de acción y momentos de alto impacto. El resultado genera incertidumbre y emoción de cara al combate entre Moxley y Ospreay en Dynasty.