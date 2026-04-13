AEW Dynasty: MJF venció a Kenny Omega y retuvo el Campeonato Mundial AEW

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MJF Campeón Mundial de Peso Completo AEW Dynasty 2026

Esta noche, en el evento estelar del PPV AEW Dynasty 2026, vimos cómo Kenny Omega se enfrentó a MJF en una muy buena lucha, pero no logró quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW frente a sus compatriotas en una fantástica y alocada lucha.

► Momentos clave

Aunque se fueron a luchar entre los fans, rápidamente entraron de nuevo al ring, donde MJF le picó los ojos a Omega, pero este reaccionó con una Frankensteiner y lo sacó del ring.

Omega quería lanzarse con tope suicida, MJF se movió a otra zona… y Omega lo conectó con patadas voladoras y una plancha cruzada.

Omega luego conectó a MJF con tremendo moonsault desde la barricada de protección y tomó la mesa del área del cronometrador. Omega le puso la mesa encima a MJF y le cayó encima con un pisotón que los fans celebraron.

Más adelante, Omega con tremenda guillotina a la nuca, mandó a MJF de cara contra la lona, giró sobre el ring azotándolo de espaldas contra la lona y con un moonsault, logró una cuenta en dos segundos.

Omega luego voló fuera del ring y cayó de forma increíble sobre MJF con tremendo swanton bomb.

Omega metió a MJF al ring, lo puso en sus hombros, pero este le rasgó feamente la nariz y se liberó.

Omega reaccionó, atacó a MJF, lo puso en sus hombros y se subió al esquinero, en donde MJF logró liberarse y le arañó la espalda, para luego morderle la cabeza.

Omega luego recibió tremendo súplex, Omega reaccionó con un Frankensteiner invertido para mandar a volar a MJF… MJF reaccionó con un tremendo Frankensteiner también.

MJF luego recibió tremendo Destroyer y un rodillazo a la cara, pero la cuenta llegó solo a dos…

Omega luego pateó a MJF en el abdomen y le dio una tremenda patada en la cara, pero tampoco pudo capitalizar.

MJF recibió con rodillazos al abdomen a Omega, pero este con una Frankensteiner lo mandó a volar fura del cuadrilátero.

Omega recibió un rodillazo de parte de MJF, luego le repitió la dosis y lo empezó a mermar, aunque el campeón estaba también ya bastante cansado para este punto.

Omega esquivó un súper martinete desde el esquinero y le dio un rodillazo a MJF, se lo subió a los hombros y escaló el esquinero, MJF casi cae de cabeza…

Luego, Kenny Omega logró atacar a MJF con un súper One Winged Angel, pero no pudo capitalizar y cubrir rápidamente a MJF, por lo que el estadounidense se salió rodando del ring y dejó loco al canadiense y a los fans.

MJF con tremendo package piledriver y con un Cross Rhodes tremendo casi vence a Kenny Omega, pero la cuenta llegó solo a dos.

Tras varios minutos de buena acción, el réferi quedó golpeado por accidente y MJF atacó con patada ilegal, golpe bajo, a Omega.

MJF le sacó el anillo Dynamite Ring del pantalón al réferi, pero Omega lo esquivó y le dio tremendo rodillazo.

Kenny Omega conectó el One Winged Angel a MJF y los fans contaron ahsta 10. Otro réferi llegó, pero la cuenta llegó solo a dos, MJF reaccionó justo a tiempo. MJF, la primera persona en sobrevivr en AEW al One Winged Angel.

MJF le dio con el anillo en la cara a Kenny Omega, luego, le hizo un tremendo martinete desde la ceja del ring sobre una mesa y con el Heat Seeker DDT, MJF logró la cuenta de tres sobre Kenny Omega para ganar la lucha y retener el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

► ¿Y ahora qué?

Darby Allin será el próximo gran retador de MJF por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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