Kyle O’Reilly regresa y guía a The Conglomeration al Campeonato de Tríos AEW

El regreso de Kyle O’Reilly marcó uno de los momentos más importantes de la noche, al reincorporarse a The Conglomeration para disputar el Campeonato de tríos AEW ante The Dogs, integrados por David Finlay, Clark Connors y Gabe Kidd.

Desde el inicio, O’Reilly mostró que no había perdido ritmo, trabajando en conjunto con sus compañeros para aislar a Finlay y dominar con relevos rápidos que desgastaron al campeón.

El combate pronto se salió de control cuando los seis luchadores llevaron la acción a ringside, donde los golpes no se hicieron esperar. En medio del caos, Gabe Kidd pareció resentirse del brazo, mientras Connors respondía con un spear sobre Orange Cassidy en el filo del ring.

The Dogs lograron recuperar terreno con castigo constante sobre Cassidy, evitando que llegara a su esquina. Sin embargo, Roderick Strong cambió el ritmo con una ráfaga de backbreakers y rodillazos, incluso utilizando a su propio compañero como arma contra los rivales.

Con el combate en su punto más alto, O’Reilly recibió el relevo y entró decidido, conectando patadas precisas y enfocándose en el tobillo de Connors, preparando el desenlace.

► Momento clave

Kyle O’Reilly atrapó a Clark Connors en un Ankle Lock y, pese a las intervenciones del resto de competidores, mantuvo la llave hasta obligarlo a rendirse, dándole la victoria a su equipo.

► ¿Qué pasará?

El triunfo convierte a The Conglomeration en los nuevos campeones de tríos y marca el regreso triunfal de Kyle O’Reilly, mientras The Dogs podrían buscar revancha tras perder los títulos a menos de un día de haberlos conseguido.