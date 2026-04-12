Cayó Místico en AEW: The Dogs, nuevos Campeones Mundiales de Tríos AEW

En una lucha cargada de acción, The Dogs (Clark Connors, David Finlay y Gabe Kidd) lograron destronar a Místico y JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) para convertirse en los nuevos Campeones Mundiales de Tríos de AEW.

La semana pasada, Místico y Kevin Knight hicieron equipo con Orange Cassidy y Roderick Strong para vencer a Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y The Dogs. Sin embargo, en Dynamite, The Dogs atacaron a Cassidy y Strong y lanzaron este reto por el título.

► Momentos clave

La lucha comenzó con Místico y Gabe Kidd intercambiando puñetazos. Rápidamente, los tres integrantes de cada equipo se enfrascaron en la batalla. Mike Bailey voló sobre Connors, y luego Kevin Knight conectó una plancha cruzada sobre el mismo rival. Místico elevó la apuesta con un tornillo que remató a Finlay.

Tras la pausa comercial, Finlay tomó el control. Atacó a Kevin Knight con un azotón de espaldas contra la lona y trató de romperle los dedos, mostrando su faceta más ruda. Knight respondió con patadas voladoras, logró el relevo para Místico, quien, con una corbata, mandó a volar a Finlay fuera del ring. Luego, castigó a Connors con puñetazos y patadas al pecho.

Místico y JetSpeed ejecutaron un triple tope suicida que tumbó a sus rivales. Místico aplicó La Mística a Connors, mientras Knight pateaba a Finlay en la cabeza. Sin embargo, cuando Knight intentó un vuelo, fue recibido con las rodillas en alto de sus oponentes.

Connors castigó a Místico con un martinete que lo dejó tendido en la lona. Speedball respondió con su espectaculares rodillazos de 450 grados, pero no fue suficiente. Finlay atacó a Bailey con una spear devastadora, y luego Kevin Knight recibió un tremendo lazo al cuello de Connors.

El final llegó cuando Speedball recibió un martinete por parte de Gabe Kidd. De inmediato, David Finlay le aplicó Brainbuster mientras Connor lo planchaba. The Dogs se coronaron como los nuevos Campeones Mundiales de Tríos AEW, en una lucha que quedará grabada en la memoria de los fans.