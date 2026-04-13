AEW Dynasty: Jon Moxley retuvo el Campeonato Continental ante Will Ospreay

Esta noche, en la lucha semiestelar del PPV AEW Dynasty 2026, vimos una brutal lucha de 5 estrellas o más entre Jon Moxley y Will Ospreay, en donde Moxley logró vencer a Ospreay y retener el Campeonato Continental AEW, además de lastimarlo más, aunque no al nivel de hace un año, en donde Mox le rompió el cuello.

► Momentos clave

Will Ospreay empezó dominando con todo a Mox, rápidamente le dio dos Hidden Blade y una tremenda desnucadora contra el duro suelo de ringside y otra en el ring.

Mox empezó a sangrar feamente de la boca, pero Ospreay le siguió dando fuertes golpes y codazos a la cara; luego, remató al campeón con un codazo y una patada frontal a la cara, para darle puñetazos contra las sogas.

Más adelante, Ospreay empezó a insultar duramente a Mox y lo metió de cabeza contra las escaleras metálicas, pero Mox evitó una patadota que hubiera sido dañina.

Mox luego pateó en el abdomen a Ospreay y le hizo un tremendo DDT. Y en el ring, le hizo tremendo súplex que lastimó el cuello de Ospreay.

Mox luego le puso la rodilla en la espalda a Ospreay y le hizo gancho con el dedo en la boca, lastimándolo.

Moxley luego intentó un martinete sobre la ceja del ring, pero Ospreay se defendió y le dio varios machetazos al pecho.

Ospreay voló desde la tercera, pero quedó noqueado tras un tremendo golpe con el antebrazo a la cara.

Tras esto, hubo un buen intercambio de golpes con el antebrazo y Ospreay le hizo un crossface y luego un bulldog choke a Ospreay, faltando 10 minutos para cumplir el límite de 20 minutos.

Mox luego atacó con tremendo martinete a Ospreay, pero la cuenta llegó solo a dos.

Ospreay cayó parado tras un superpléx, pero Mox lo remató con otro súplex tras evitar un Hidden Blade.

Ospreay atacó a Mox con tremendo powerbomb, pero la cuenta llegó solo a dos. Luego, Ospreay atacó con patadotas a la cara a Moxley.

Mox conectó a Ospreay con un Paradigm Shift DDT, pero, de la nada, Ospreay se levantó instintivamente y le hizo un tercer Hidden Blade. Ambos quedaron tendidos en la lona y los fans corearon: «¡Esto es asombroso!»

Mox sobrevivió a un Styles Clash… Mox sobrevivió a un quinto Hidden Blade. Más adelante, Moxley atacó con tremendo martinete a Will Ospreay sobre las escaleras metálicas y quedó muy lastimado.

Ospreay regresó dramáticamente a los 9 segundos, pero Moxley aprovechó para atacarlo con un curb stomp y varios Paradigm Shift DDT, para luego rematarlo con The Death Rider para ganar la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Bryan Danielson dijo que esperaba que Will Ospreay no se enfrascara en esta nueva derrota ante Jon Moxley y se moviera en su vida y carrera, buscando nuevas cosas, pues ya Jon Moxley demostró que le tiene la medida y siempre le gana y lo lastima feamente.