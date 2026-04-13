AEW Dynasty: Thekla retiene el Campeonato Femenil AEW

Thekla defendió el Campeonato Femenil AEW ante Jamie Hayter en Dynasty, en un duelo intenso que terminó de forma polémica..

La lucha comenzó con Hayter tomando la iniciativa, conectando golpes duros sobre la campeona. Sin embargo, Thekla reaccionó rápidamente con una lanza que cambió el rumbo del combate, llevando la acción hacia ringside donde castigó a su rival contra la mesa de comentaristas y la barricada.

Ambas intercambiaron dominio durante varios minutos, incluso peleando en la rampa de entrada, donde Thekla aplicó un DDT que dejó a Hayter en malas condiciones. A pesar de ello, la retadora continuó respondiendo con ataques de poder como suplex y Liger Bomb, manteniéndose siempre en la contienda.

El combate subió de intensidad con constantes intercambios de golpes, castigos en las cuerdas y llaves de sumisión al límite de la legalidad, con Thekla aprovechando cada oportunidad para desgastar a su rival, incluso recurriendo a mordidas y ataques ilegales.

En la recta final, ambas estuvieron cerca de la victoria tras múltiples cuentas de dos, destacando un piledriver de la campeona y una poderosa ofensiva de Hayter que parecía inclinar la balanza a su favor.

► Momento clave

El combate terminó cuando Thekla hizo trampa al picarle los ojos a Jamie Hayter, para luego aplicar un roll-up apoyándose de la cuerda inferior sin que el árbitro lo notara, logrando la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará?

La forma en que Thekla retuvo el campeonato deja abierta la puerta a una revancha inmediata, ya que Jamie Hayter fue claramente perjudicada por las trampas de la campeona.