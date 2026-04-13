El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Golden 1 Center, en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 17,608 aficionados y casa de los Sacramento Kings de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Austin Theory venció a LA Knight (**) Bayley venció a Lash Legend (**) Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencieron a Los Americanos (***) Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Michin y B-Fab (**)

► Este lunes en WWE Raw

La ruta hacia WrestleMania 42 entra en su recta final, y este lunes todas las miradas estarán puestas en los protagonistas del choque estelar: Roman Reigns y CM Punk. Será la última vez que estén frente a frente antes de su lucha, en una rivalidad que ha escalado a niveles personales y que promete cerrar el más grande fin de semana de WWE en todo lo alto. Reigns ha dejado claro que sigue siendo el Jefe Tribal y que nadie —incluido Punk— está a su nivel. Por su parte, Punk ha construido su discurso desde la resistencia y la legitimidad, asegurando que él fue quien creó a Reigns y que así de fácil puede destruir a quien ha controlado WWE en los últimos años.

Aunque el foco principal está en Reigns y Punk, el show contará con otras rivalidades en desarrollo:

Seth Rollins y Gunther tendrán un cara a cara.

Brock Lesnar y Oba Femi estarán presentes en la arena.

Hay presencias confirmadas de Becky Lynch, Rhea Ripley y Jey Uso.

Información del Evento Fecha Lunes 13 de abril de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión Netflix Sede Golden 1 Center, Sacramento, California Capacidad 17,608 espectadores