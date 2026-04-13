El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Golden 1 Center, en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 17,608 aficionados y casa de los Sacramento Kings de la NBA.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- Austin Theory venció a LA Knight (**)
- Bayley venció a Lash Legend (**)
- Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencieron a Los Americanos (***)
- Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Michin y B-Fab (**)
► Este lunes en WWE Raw
La ruta hacia WrestleMania 42 entra en su recta final, y este lunes todas las miradas estarán puestas en los protagonistas del choque estelar: Roman Reigns y CM Punk. Será la última vez que estén frente a frente antes de su lucha, en una rivalidad que ha escalado a niveles personales y que promete cerrar el más grande fin de semana de WWE en todo lo alto. Reigns ha dejado claro que sigue siendo el Jefe Tribal y que nadie —incluido Punk— está a su nivel. Por su parte, Punk ha construido su discurso desde la resistencia y la legitimidad, asegurando que él fue quien creó a Reigns y que así de fácil puede destruir a quien ha controlado WWE en los últimos años.
Aunque el foco principal está en Reigns y Punk, el show contará con otras rivalidades en desarrollo:
Seth Rollins y Gunther tendrán un cara a cara.
Brock Lesnar y Oba Femi estarán presentes en la arena.
Hay presencias confirmadas de Becky Lynch, Rhea Ripley y Jey Uso.
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 13 de abril de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|Capacidad
|17,608 espectadores