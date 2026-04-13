AEW Dynasty: Kevin Knight, NUEVO Campeón TNT

Esta noche, en la quinta del PPV AEW Dynasty 2026, vimos el Casino Gauntlet Match para definir al nuevo Campeón TNT, quien reusltó siendo Kevin Knight, tras quedar vacante el título por la inesperada lesión de Kyle Fletcher.

► Momentos clave

La lucha empezó con Ciampa llevando a Rush al esquinero, castigándolo fuertemente… luego, hubo un buen intercambio de raquetazos bastante dolorosos al pecho.

Rush con un codazo mandó a la lona a Tommaso y lo pateó en el esquinero; luego, lo pisoteó en el pecho. Los fans corearon «Bulls» y Rush amagó con hacerle el Bull’s Horns a Ciampa, aunque no lo hizo y le dio una patadota en toda la cara.

Rush hizo la pose de Tranquilo y los fans lo ovacionaron, pero se distrajo y Ciampa le dio patadotas y le dio como 30 patadas seguidas en el esquinero.

Rush luego recibió tremendo rodillazo a la cara y entró otro participante: el también mexicano y Campeón Mundial de ROH, Bandido.

Bandido atacó con patadota a la cara a Ciampa fuera del ring; luego, superkick a Rush y tremendo tope suicida sobre Ciampa.

Los fans corearon «¡Bandido!» y este atacó con tremenda bala de cañón a su compatriota en el esquinero.

Bandido movió los hombros como Eddie Guerrero y con un Frog Splash, casi gana, pero Ciampa evitó la derrota de Rush y el combate siguió.

Bandido con patadas a las rodillas dejó a Ciampa en las sogas, pero Rush le dio un tremendo codazo a la cara a Bandido y lo sacó del ring, para luego arrojarlo duramente contra la barricada de protección.

Rush azotó de espaldas contra la lona a Bandido y amenazó con romperle la máscara… El cuarto participante: ‘Speedball’ Mike Bailey.

Bailey pateó en la cara a Ciampa y le cayó encima a Rush con moonsault fuera del ring, luego, voló con patadas voladoras y atacó a Ciampa, luego, le cayó encima con plancha para cuenta en dos.

Rush y Bailey se dieron fuertísimos golpes al pecho, machetazos. El quinto participante fue El Clon.

Clon evitó un ataque de Rush y lo conectó; luego, atacó a Ciampa con tremenda Pelé Kick.

El Clon pateó en la cara a Bailey y le dio patadotas a Bandido para luego hacerle una variante del GTS y una tremenda quebradora de rodillas a la espalda, para una cuenta en dos segundos.

El sexto participante fue PAC, quien llegó dando patadas y un tremendo súplex para El Clon y mandó a Bailey también con otro súplex duro contra el esquinero.

PAC dio rodillazo en la cara a Bandido y le cayó encima a Bandido, Rush y Tommaso Ciampa con un tremendo Falcon Arrow hacia fuera del encordado.

PAC pateó a Bandido en la cara, Bailey lo mandó a volar con una Frankensteiner y Bandido con esta misma movida, mandó a volar a Speedball, con quien luego se unió para una tremenda doble superkick para PAC.

El séptimo participante fue Daniel García, otro miembro de The Death Riders y ex Campeón TNT.

Bailey voló sobre él, pero García se movió y entró al ring, donde intercambió rodadas rápidas a espaldas con Bandido y Ciampa, a quien sacó volando por encima de la tercera cuerda.

El Clon luego también partició con García en varias rodadas a espaldas… El Clon recibió fuertes machetazos al pecho... PAC y García se unieron para darle lazos al cuello y golpes con el antebrazo en el esquinero.

El Clon fue brutalizado por los miembros de The Death Riders. El octavo partipante fue Anthony Bowens, quien entró con súplex sobre PAC, García y atacó con el Famouser a Bandido.

Bowens atacó con tremendo destrozacaras a El Clon. Rush luego se desquitó dándole con todo a Bowens, y lo remató con su Bull’s Horns. Bandido tras tremendo súplex casi vence a Ciampa.

Kevin Knight fue el octavo participante. Wheeler Yuta fue el noveno participante y atacó a Bowens con tremendo tope suicida, pero Bailey le cayó encima.

The Death Riders hicieron equipo y empezaron a dominar el combate, pero Bandido y El Clon volaron sobre ellos de forma espectacular, uno con tope suicida y otro con moonsault.

Y luego, Kevin Knight les cayó encima a todos porque quería hacer un UFO Splash, pero Ciampa le dio un codazo a la cara y un tremendo súperplex hacia fuera del ring.

PAC atacó con tremenda Falcon Arrow a Bailey y casi gana. Ciampa con rodillazo evitó la derrota y Yuta salvó a PAC de la cuenta por el rodillazo de Ciampa.

The Death Riders le hizo cangrejo Dragon Tamer a ‘Speedball’, pero Kevin Knight voló sobre él con el UFO Splash y salcó a Bailey, pero logró cubrir a Daniel García y llevarse la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Habrá que ver cómo se desarrolla el reinado de Kevin Knight como Campeón TNT, y si ‘Speedball’ Mike Bailey se enojará porque le cayó en la espalada con el UFO Splash para atacar a Daniel García y así ganar, aunque, parecía feliz por el triunfo de su amigo y compañero.