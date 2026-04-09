Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de cuatro eventos: EVE 147: Bruised, Battered & Hungover (10 de abril), RIOT: Pesos Pesados (11 de abril), RevPro Epic Encounter 2026 (12 de abril) y APC Made In Heaven (12 de abril).

Megan Bayne vs. Safire Reed; EVE 147: Bruised, Battered & Hungover

[10 de abril; 3:00 pm ET; The Big Penny Social (Londres, Inglaterra); en directo a través del canal de YouTube de EVE (bajo suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior)]

Confesó públicamente Safire Reed su descontento por el resultado del combate que la enfrentó a AZM en Wrestle Queendom VIII el pasado mes. Pero hablamos de unas declaraciones adscritas al «kayfabe». Si alguna luchadora salió beneficiada de aquella histórica cita, esa fue Reed, con una actuación que tal vez la pusiera ya definitivamente en el foco de AEW, tras su también notable desempeño en un duelo contra Mercedes Moné el último verano, durante RevPro Summer Sizzler. No por nada, la implicación estrella de los Élite en esta resaca de Wrestle Queendom VIII, Megan Bayne (actual Campeona Mundial de Parejas AEW junto a Lena Kross), se medirá a la «Radioactive». Como ya comenté, Reed se ha medido a nombres mayores en su novel carrera, pero Bayne podría suponerle un punto y aparte.

Erin Ordo (c) vs. IssI vs. Mortero por el Campeonato Europeo APC; RIOT: Pesos Pesados

[11 de abril; 12:00 pm ET; Auditori Cotxeres de Sants (Barcelona, España); a posteriori de la celebración del show en Resist Pro Wrestling On Demand]

El más reciente show de APC, Battlestar, vio la presencia de Guillermo como parte de una lucha a cuatro bandas por el título europeo de la promotora gala, donde Erin Ordo acabó reteniéndolo. Y ahora, es Ordo quien viaja a España para defender estatus sobre el ring de Resist Pro Wrestling; segunda vez que esta joven presea se pone en liza fuera de Francia. Gran noticia para la lucha española tal concreción, escena poco acostumbrada a albergar encuentros de ámbito continental. En RIOT: Pesos Pesados, Ordo no tendrá que enfrentarse de nuevo a Guillermo, aunque dos peligrosos aspirantes seguro le pondrán muy difícil salir victorioso. IssI, talento a seguir desde hace tiempo, y Mortero, hasta hace apenas dos semanas Campeón Absoluto de RAGE, apuntan a combinar estilos con Ordo a la manera de las grandes «Triple Threats».

Jay Joshua (c) vs. Will Kroos por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro; RevPro Epic Encounter 2026

[12 de abril; 11:00 am ET; Vale Arena (Cardiff, Gales); en directo vía RevPro OnDemand]

Hacía tiempo que RevPro no programaba un duelo de «Big Lads» a la antigua usanza como el que servirá de estelar para Epic Encounter. Y aquí podría utilizar la célebre frase de George Harrison en The Simpsons: «Eso ya se ha visto». En concreto, se vio durante Chapter 186 de PROGRESS, el pasado noviembre, cuando entonces Kroos era Campeón Atlas y retuvo dicha presea ante un Joshua debutante con la promotora de Lee McAteer y Martyn Best. Sin necesidad de alcanzar los 10 minutos, Kroos y Joshua conjuntaron uno de los grandes combates del 2025 en UK. Cabe esperar, cuanto menos, algo igual de brillante este domingo, considerando que RevPro suele reservar bastante espacio para sus «main events». Ergo, ambos contarán con más margen a la hora de desplegar sus hostialidades. Esperemos que el ring quede en pie.

Kanji vs. Rhio; RevPro Epic Encounter 2026

[12 de abril; 11:00 am ET; Vale Arena (Cardiff, Gales); en directo vía RevPro OnDemand]

Y he aquí otra lucha cuyo precedente invita a elevar las expectativas. El pasado agosto, durante PROGRESS Chapter 183, Rhio sostuvo memorable batalla contra Kanji, al nivel de las que podrían verse en un gran show de STARDOM. Con el detalle de que Rhio nunca llegó a poner de espaldas planas a Kanji ni logró hacer que se rindiera: su victoria fue fruto de una controversial decisión, tras varios golpetazos contra la nuca de su aparentemente noqueada rival que hicieron que el árbitro detuviera la contienda. Kanji, disgustada, sugirió que buscaría revancha, pero PROGRESS nunca retomó la rivalidad. Bajo los focos de RevPro, parece, tendrán el aliciente extra (no concretado oficialmente) de una oportunidad titular como premio. El mejor duelo femenil que puede verse hoy día en Europa.

Kuro (c) vs. Cara Noir por el Campeonato APC; APC Made In Heaven

[12 de abril; 11:00 am ET; Studio Jenny (Nanterre, Francia); en directo vía canal de YouTube de APC]

Aigle Blanc (ahora Elio LeFleur en WWE), Cedric Alexander, Kevin Knight, Lio Rush, Michael Oku, Ricky Sosa… El reinado de Kuro, probablemente el mejor de la lucha europea hoy día junto al de los Young Guns en RevPro, ha visto retos de todos los colores a lo largo ya de más de un año. Pero «Mr. Hype» nunca se ha topado con alguien como Cara Noir, quien viene recuperando la imprevisibilidad de sus inicios en detrimento de su natural condición de técnico, bajo la cual alcanzó su apogeo durante los primeros años pospandémicos, convirtiéndose en el Campeón Mundial PROGRESS más longevo de la historia. Ofrezcan o no el 100% de su capacidad «in-ring», se trata de un encuentro imperdible por el simple choque de personajes que supone, inédito hasta ahora de manera individual.