Cuarto evento de APC en lo que llevamos de 2026, Breakpoint tuvo lugar ayer, 21 de marzo, al amparo del habitual fortín de la promotora, el Studio Jenny de Nanterre (Francia).

Como principal lucha, Kuro puso sobre la mesa el Campeonato APC ante Trent Seven, debutante con la compañía, una de las pocas casas europeas que le quedaban por visitar.

Otros tres oros se defendieron: el Campeonato Femenil APC, donde JGU tuvo que vérselas con Princesse Lauriana; el Campeonato de Parejas APC, con Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) buscando conservar sus estatus ante 404 (Cory Zero y AD Leonis); además del Campeonato Europeo APC, con Erin Ordo afrontando tres retadores, Thiago Montero, Calum Black y el español Guillermo.

Completando el cartel, Ricky Sosa se midió a Mecca, Josh T enfrentó a Griff y hubo choque de duplas que reunió a Ravage y Céline Faery ante rivales no anunciados de antemano.

APC Breakpoint pudo seguirse en directo vía canal de YouTube de la promotora, donde está disponible para su visionado.

► Mr. Hype, en la mira

Nate Prince abrió el show con su oportunidad titular en mano, obtenida en el show de aniversario del pasado enero. Prince dio a entender que la canjearía en el estelar del show por el Campeonato APC. Prince viste con camisa y pantalón. Seguramente pronto hará un «heel turn».

Josh T derrotó a Griff . Pudo lucir como el típico combate de estilo crucero que hoy se ve en la escena independiente cada semana, pero por la dureza de los golpes y por la resolución de muchas secuencias, que se salieron de los patrones habituales, fue algo más. Griff, rudo, intentó sin éxito llevarse el triunfo mediante un golpe bajo que la réferi Daphne no vio, y sus llaves de rendición pusieron contra las cuerdas a su antiguo compañero en La Tactique. Como última secuencia, T logró esquivar in extremis un pisotón y se sacó de la manga un tremendo Blue Thunder Bomb para la cuenta de tres. ♠♠♠ 3/4

. Pudo lucir como el típico combate de estilo crucero que hoy se ve en la escena independiente cada semana, pero por la dureza de los golpes y por la resolución de muchas secuencias, que se salieron de los patrones habituales, fue algo más. Griff, rudo, intentó sin éxito llevarse el triunfo mediante un golpe bajo que la réferi Daphne no vio, y sus llaves de rendición pusieron contra las cuerdas a su antiguo compañero en La Tactique. Como última secuencia, T logró esquivar in extremis un pisotón y se sacó de la manga un tremendo Blue Thunder Bomb para la cuenta de tres. ♠♠♠ RETO ABIERTO: Ravage y Céline Faery derrotaron a Isaiah Morales y Ophélie . Pete Balek, nuevo Gerente General de APC, quiso reunir a quien tiempo atrás fuesen maestro y pupila (aunque desde una rivalidad el pasado año no puedan verse ni en pintura), y básicamente, supuso una lucha de realce alargada para ellos. Faery hizo rendir a Ophélie con una variación del Octopus Stretch mientras Ravage aplicaba un Mataleón a Morales. Ravage se marchó enfadado por no haber sido él el protagonista de la victoria. ♠♠♠

. Pete Balek, nuevo Gerente General de APC, quiso reunir a quien tiempo atrás fuesen maestro y pupila (aunque desde una rivalidad el pasado año no puedan verse ni en pintura), y básicamente, supuso una lucha de realce alargada para ellos. Faery hizo rendir a Ophélie con una variación del Octopus Stretch mientras Ravage aplicaba un Mataleón a Morales. Ravage se marchó enfadado por no haber sido él el protagonista de la victoria. ♠♠♠ CAMPEONATO FEMENIL APC: JGU (c) derrotó a Princesse Lauriana para retener el título . Lauriana se ganó contender tras vencer en una Triple Amenaza durante el anterior show de APC, Battlestar. No tuvo su mejor tarde JGU, un tanto sobreactuada a la hora de vender las movidas de su rival, pero conforme avanzaron los minutos, las protagonistas fueron tomándole pulso a las hostialidades y acabaron por conjuntar una segunda parte notable, con emocionantes alternativas para cada una. Exhausta, JGU le aplicó una Lanza y su remate a Lauriana. 1, 2 y 3: JGU superó su primer compromiso como monarca inaugural. ♠♠♠ 1/4

. Lauriana se ganó contender tras vencer en una Triple Amenaza durante el anterior show de APC, Battlestar. No tuvo su mejor tarde JGU, un tanto sobreactuada a la hora de vender las movidas de su rival, pero conforme avanzaron los minutos, las protagonistas fueron tomándole pulso a las hostialidades y acabaron por conjuntar una segunda parte notable, con emocionantes alternativas para cada una. Exhausta, JGU le aplicó una Lanza y su remate a Lauriana. 1, 2 y 3: JGU superó su primer compromiso como monarca inaugural. ♠♠♠ Mecca derrotó a Ricky Sosa . El soberbio precedente de KHAO Volume 1 planeaba sobre este combate, que tuvo un cariz más clásico y un ritmo más pausado, con la misma tensión creciente entre los implicados y similar intensidad, aunque sin la misma mala sangre. Y por un momento, pensé que se quedaría corto: sobre los 18 minutos, una Powerbomb de Mecca a Sosa contra varias sillas fuera del ring provocó que ninguno pudiera volver a Villa Escándalo. Pero Pete Balek hizo acto de presencia y ordenó que las hostialidades continuaran hasta que Mecca o Sosa fueran puestos de espaldas planas o se rindieran, ganándose los aplausos del respetable. Y Sosa acabó de espaldas planas, tras la Ganso Bomb de Mecca, quien por un instante lució reticente a aplicarla contra el que después de todo seguía considerando su hermano. Así se vio cuando la cuenta de tres quedó consumada, con Mecca abrazando a Sosa. ♠♠♠♠ Este, en reciprocidad, alzó el brazo del «Big Dawg» en las postrimerías. La fraternidad reinó en APC. Con el tiempo, la saga Mecca vs. Sosa será considerada un clásico de la escena europea.

. El soberbio precedente de KHAO Volume 1 planeaba sobre este combate, que tuvo un cariz más clásico y un ritmo más pausado, con la misma tensión creciente entre los implicados y similar intensidad, aunque sin la misma mala sangre. Y por un momento, pensé que se quedaría corto: sobre los 18 minutos, una Powerbomb de Mecca a Sosa contra varias sillas fuera del ring provocó que ninguno pudiera volver a Villa Escándalo. Pero Pete Balek hizo acto de presencia y ordenó que las hostialidades continuaran hasta que Mecca o Sosa fueran puestos de espaldas planas o se rindieran, ganándose los aplausos del respetable. Y Sosa acabó de espaldas planas, tras la Ganso Bomb de Mecca, quien por un instante lució reticente a aplicarla contra el que después de todo seguía considerando su hermano. Así se vio cuando la cuenta de tres quedó consumada, con Mecca abrazando a Sosa. ♠♠♠♠ Este, en reciprocidad, alzó el brazo del «Big Dawg» en las postrimerías. La fraternidad reinó en APC. Con el tiempo, la saga Mecca vs. Sosa será considerada un clásico de la escena europea. APC anunció su siguiente show, Made In Heaven, para el 12 de abril. En el vídeo promocional aparecieron Cara Noir y Emersyn Jayne, entre otros.

CAMPEONATO EUROPEO APC: Erin Ordo (c) derrotó a Thiago Montero, Guillermo y Callum Black para retener el título . Frenético combate, ideal como apertura de la segunda parte del show. Sobre Ordo y Montero estuvo el principal foco de las hostialidades, quienes otrora fueran colegas en La Tactique, pues realmente Guillermo y Black lucieron un poco como complementos, si bien por ello intentaron valerse de la coyuntura. Con todo, «El Humilde» supo sobresalir con su carisma y sus interacciones con el público, y en los últimos minutos rodó de espaldas a Ordo para conjuntar un 2.99 de manual, que puso el susto en el cuerpo de muchos presentes. Poco después, en un intercambio con Ordo este le pisó la cabeza y lo puso de espaldas planas sin que Montero llegara a tiempo de romper el pin. ♠♠♠ 1/2

. Frenético combate, ideal como apertura de la segunda parte del show. Sobre Ordo y Montero estuvo el principal foco de las hostialidades, quienes otrora fueran colegas en La Tactique, pues realmente Guillermo y Black lucieron un poco como complementos, si bien por ello intentaron valerse de la coyuntura. Con todo, «El Humilde» supo sobresalir con su carisma y sus interacciones con el público, y en los últimos minutos rodó de espaldas a Ordo para conjuntar un 2.99 de manual, que puso el susto en el cuerpo de muchos presentes. Poco después, en un intercambio con Ordo este le pisó la cabeza y lo puso de espaldas planas sin que Montero llegara a tiempo de romper el pin. ♠♠♠ Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce) salieron a escena y dijeron que seguirían buscando el Campeonato de Parejas APC, hasta que fueron atacados por Bad Terms (Andre Levissieux y Vinzo), La Tactique (Thiago Montero y Griff), Ravage y Céline Faery, armándose una trifulca entre todos. Peter Balek volvió y decretó que en Made In Heaven los cuatro equipos se enfrentarían en pos de concretar retadores al mencionado cetro. Una vez Balek se retiró del ring, la violencia prosiguió, sin que la seguridad pudiera hacer mucho al respecto.

CAMPEONATO DE PAREJAS APC: Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) (c) derrotaron a 404 (Cory Zero y AD Leonis) para retener el título . Hubo un punto a mi parecer bastante ridículo, cuando Leonis protegió a Zero de un ataque conjunto, haciéndola ver como débil, y Eriti se negó a atacarlos en esa situación. Luego, tal escena intentó justificarse con una en la que Eriti protegió a Bolat del Tope Rope Walk Moonsault de Zero y con el final, donde Suplex Republik ya no tuvieron reparos hacia Zero y la emboscaron, tumbándola mediante un rodillazo en estéreo y su remate (Yes, We Plex; un Style Clash conjunto). 1, 2 y 3: Bolat y Eriti sumaron su séptima defensa exitosa. ♠♠♠ 1/2 Ya concluida la lucha, ganadores y perdedores se dieron la mano.

. Hubo un punto a mi parecer bastante ridículo, cuando Leonis protegió a Zero de un ataque conjunto, haciéndola ver como débil, y Eriti se negó a atacarlos en esa situación. Luego, tal escena intentó justificarse con una en la que Eriti protegió a Bolat del Tope Rope Walk Moonsault de Zero y con el final, donde Suplex Republik ya no tuvieron reparos hacia Zero y la emboscaron, tumbándola mediante un rodillazo en estéreo y su remate (Yes, We Plex; un Style Clash conjunto). 1, 2 y 3: Bolat y Eriti sumaron su séptima defensa exitosa. ♠♠♠ Ya concluida la lucha, ganadores y perdedores se dieron la mano. CAMPEONATO APC: Kuro (c) derrotó a Trent Seven para retener el título . Kuro salió con nueva música de entrada («On Sight» de Kanye West), y la verdad, el cambio supone un paso atrás para su aura. La fanaticada estuvo de parte de Seven, cuya canción (un remix de la célebre «Seven Nation Army» de The White Stripes) corearon hasta la extenuación. Que Kuro ejerciera de rudo benefició a la dinámica del encuentro, haciéndolo más desenfadado por el choque de personalidades. Diría que el 70% de ofensivas de Seven fueron machetazos, y a pesar de ello, el tipo siempre consigue que sus actuaciones luzcan, cuanto menos, vistosas. Uno de sus puñetazos fue a parar a la cara de la pobre réferi Daphne, y en estas que Kuro aprovechó para patearle las partes pudendas. Kuro no pudo rematar la jugada y Seven se salió de la cuenta en 2.99, pero seguidamente, dos Ripcord Lariats consecutivos mediante, precedidos de lo mejor de su arsenal, Kuro por fin pudo poner de espaldas planas a Seven. ♠♠♠ 3/4

. Kuro salió con nueva música de entrada («On Sight» de Kanye West), y la verdad, el cambio supone un paso atrás para su aura. La fanaticada estuvo de parte de Seven, cuya canción (un remix de la célebre «Seven Nation Army» de The White Stripes) corearon hasta la extenuación. Que Kuro ejerciera de rudo benefició a la dinámica del encuentro, haciéndolo más desenfadado por el choque de personalidades. Diría que el 70% de ofensivas de Seven fueron machetazos, y a pesar de ello, el tipo siempre consigue que sus actuaciones luzcan, cuanto menos, vistosas. Uno de sus puñetazos fue a parar a la cara de la pobre réferi Daphne, y en estas que Kuro aprovechó para patearle las partes pudendas. Kuro no pudo rematar la jugada y Seven se salió de la cuenta en 2.99, pero seguidamente, dos Ripcord Lariats consecutivos mediante, precedidos de lo mejor de su arsenal, Kuro por fin pudo poner de espaldas planas a Seven. ♠♠♠ Como epílogo, Nate Prince buscó canjear su oportunidad ante Kuro y el campeón pudo escabullirse luego de que Mecca también saliera a escena y, cegado por la furia, empujara a Prince y a la réferi Daphne en su intento por castigar a «Mr. Hype». Prince finalmente no pudo consumar el canjeo.

⇒ Ya es costumbre, las funciones de APC se hacen cortas, y en el sentido positivo. Breakpoint sumó el extra de ese canjeo de Nate Prince como anunciada amenaza desde el inicio, compensando la previsibilidad del «main event». Por completo en todos sus puntos y por abrir definitivamente un interesante panorama para la escena estelar —donde Prince y Mecca parecen ser una amenaza muy real al reinado de Kuro—, notable show, si bien diría que inferior a Battlestar. Recordatorio mensual: hacerse fan de APC es gratis. Algunos lujos no cuestan dinero.

♠♠♠♠