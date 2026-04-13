WWE RAW 13 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | A cinco días de WrestleMania

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Cobertura y resultados WWE Raw 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania

WWE RAW 13 DE ABRIL 2026 .— La ruta hacia WrestleMania 42 entra en su recta final, y este lunes todas las miradas estarán puestas en los protagonistas del choque estelar: Roman Reigns y CM Punk. Será la última vez que estén frente a frente antes de su lucha, en una rivalidad que ha escalado a niveles personales y que promete cerrar el más grande fin de semana de WWE en todo lo alto. Reigns ha dejado claro que sigue siendo el Jefe Tribal y que nadie —incluido Punk— está a su nivel. Por su parte, Punk ha construido su discurso desde la resistencia y la legitimidad, asegurando que él fue quien creó a Reigns y que así de fácil puede destruir a quien ha controlado WWE en los últimos años. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Golden 1 Center, en Sacramento, California.

Aunque el foco principal está en Reigns y Punk, el show contará con otras rivalidades en desarrollo:

Seth Rollins y Gunther tendrán un cara a cara.

Brock Lesnar y Oba Femi estarán presentes en la arena.

Hay presencias confirmadas de Becky Lynch, Rhea Ripley y Jey Uso.

WWE Raw 13 de abril 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Dónde ver WWE Raw 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania
WWE Raw 13 de abril 2026.

 

 

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Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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