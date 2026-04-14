Icónicas rivalidades en la historia de WrestleMania

Las grandes rivalidades son el alma de WrestleMania. Son las que convierten un combate icónico en una historia inmortal. Faltando pocos días para WrestleMania 42, nos acordamos de algunas de las enemistades más grandes de «La Vitrina de los Inmortales».

The Undertaker vs Shawn Michaels

Pocas rivalidades representan mejor el espíritu del magno evento de WWE que la de The Undertaker y Shawn Michaels. Su historia en el gran escenario tuvo dos capítulos inolvidables: WrestleMania 25 y WrestleMania 26. En la primera, se enfrentaron con la racha del «Deadman» como telón de fondo y firmaron una lucha que muchos consideran la mejor de todos los tiempos en WrestleMania. Un año después, la rivalidad regresó todavía más cargada de dramatismo, porque ya no solo estaba en juego el invicto de Undertaker, sino también la carrera del «Chico Rompecorazones». Eso fue lo que convirtió esta enemistad en algo tan especial. No era solo talento contra talento, sino obsesión contra destino. Michaels quería romper la racha para demostrar que seguía siendo Mr. WrestleMania; Undertaker defendía algo que ya era parte de su leyenda. El desenlace en el segundo enfrentamiento, con la derrota de Michaels y su retirada estipulada, elevó la rivalidad a un lugar casi intocable. Fue una historia contada con grandeza, tensión y una carga emocional que pocas veces se ha repetido en WWE.

Stone Cold Steve Austin vs The Rock

Si WrestleMania tuvo una rivalidad que definió toda una era, fue la de Stone Cold Steve Austin y The Rock. Se enfrentaron en WrestleMania 15, WrestleMania 17 y WrestleMania 19, formando una trilogía irrepetible entre las dos mayores figuras de la Attitude Era. En la primera fecha, Austin derrotó a Rock para conquistar el Campeonato WWE. En la segunda volvieron a encontrarse en el evento estelar, y allí llegó uno de los giros más impactantes jamás vistos, cuando Austin se alió con Vince McMahon para derrotar a su gran rival. Finalmente, en la tercera, «The Great One» consiguió por fin vencer a «La Serpiente de Cascabel». Austin era la rebeldía absoluta; Rock, el carisma hecho superestrella. Cada vez que coincidían en WrestleMania, parecía que WWE estaba enfrentando a sus dos polos más poderosos. Fue la rivalidad por excelencia de una generación.

The Undertaker vs Triple H

La rivalidad entre The Undertaker y Triple H en WrestleMania tuvo algo distinto: fue una guerra de legado. Su primer enfrentamiento en el evento llegó en WrestleMania 17, pero la historia alcanzó otra dimensión una década después en WrestleMania 27 y WrestleMania 28. En esos dos años, WWE construyó una trama que no giraba solo en torno a ganar o perder, sino a demostrar quién pertenecía de verdad a la cima de esa generación. En la trilogía, además, la historia alcanzó su punto definitivo con el Hell in a Cell y Shawn Michaels como árbitro especial, bajo el lema de “End of an Era”. Triple H no quería solo romper la racha: quería demostrar que estaba al nivel de Undertaker y Michaels en el altar de WrestleMania. Undertaker, por su parte, defendía algo más grande que una victoria, defendía su mito. Sus combates tuvieron violencia, orgullo, simbolismo y ese aire de final de ciclo que los hizo enormes. Más que una rivalidad convencional, fue un pulso entre tres leyendas por su lugar en la historia.

The Undertaker vs Kane

La rivalidad entre Undertaker y Kane fue una de las más narrativas y teatrales que ha tenido WrestleMania (y la WWE). Su primer gran choque llegó en WrestleMania 14, en el combate de los Brothers of Destruction, después de meses de construcción alrededor del misterio familiar, la traición y la figura de Paul Bearer. Años más tarde, volvieron a cruzarse en WrestleMania 20, cuando El Enterrador regresó a su personaje clásico del Deadman para enfrentarse otra vez a su hermano en el Madison Square Garden. Fue una tragedia familiar llevada al ring. Kane no era un rival cualquiera para Undertaker: era su reflejo deformado, su pasado convertido en amenaza. Por eso, cada vez que coincidían en WrestleMania, la sensación era la de ver algo más grande que un simple enfrentamiento, casi como si el evento se transformara en el escenario definitivo de su amor y odio.

John Cena vs The Rock

La rivalidad entre John Cena y The Rock fue el gran choque generacional de la era moderna en WrestleMania. WWE la anunció con un año de antelación para WrestleMania 28, convirtiéndola en uno de los combates más promocionados de la historia reciente. Allí, el samoano máximo derrotó al líder de la Cenation en un duelo vendido como “Once in a Lifetime”. Sin embargo, la historia no terminó ahí: Cena ganó el Royal Rumble de 2013, eligió enfrentarse otra vez a Rock y en WrestleMania 29 se tomó la revancha para conquistar el Campeonato WWE. Rock representaba a la superestrella consagrada que había trascendido la lucha libre; Cena, al rostro de la compañía que llevaba años cargando con el peso de la nueva era. No se trataba solo de dos nombres enormes, sino de una lucha por legitimidad, herencia y lugar en la cima. Durante dos WrestleMania seguidas, WWE convirtió esa tensión en una historia central, y por eso su rivalidad sigue siendo una de las más grandes jamás vistas en el evento.

Roman Reigns vs Brock Lesnar

Roman Reigns y Brock Lesnar marcaron buena parte del WrestleMania moderno. Se enfrentaron en WrestleMania 31, WrestleMania 34 y WrestleMania 38, y en cada uno de esos capítulos representaron el pulso por el poder absoluto dentro de WWE. En la edición 31, su primer gran choque acabó con el histórico canjeo de Seth Rollins, que convirtió aquella lucha estelar en una de las más sorprendentes de la historia. Después volvieron a enfrentarse en 34 y, finalmente, en 38, donde unificaron el Campeonato WWE y el Campeonato Universal en el combate principal. Lesnar era la bestia definitiva que había aterrorizado a generaciones, incluyendo romper la racha del Undertaker, el campeón que parecía estar por encima de todos; Reigns era el heredero al que WWE quería convertir en figura dominante. Con los años, además, la historia fue cambiando, porque el Reigns que llegó en 2022 como «Jefe Tribal» ya no era el mismo que el público rechazaba en 2015. Por eso, aunque fue una rivalidad divisiva para parte de la afición, su importancia histórica en WrestleMania es indiscutible.

Cody Rhodes vs Roman Reigns

La rivalidad entre Cody Rhodes y Roman Reigns es una de las grandes historias recientes de WrestleMania porque tuvo construcción, frustración, espera y redención. Su primer gran capítulo llegó en WrestleMania 39, cuando Cody ganó el Royal Rumble y parecía destinado a “terminar la historia”, pero Reigns retuvo el título tras la intervención decisiva de su Bloodline. Un año después, la historia regresó todavía más grande en WrestleMania XL: primero con la derrota de Rhodes y Seth Rollins ante Reigns y The Rock en la Noche 1, que dejó el combate titular bajo reglas Bloodline, y después con la victoria final de Cody sobre Roman en la Noche 2 para acabar con su larguísimo reinado. Roman era el campeón intocable, el jefe tribal respaldado por todo un imperio; Cody, el heredero emocional que cargaba con el peso del apellido Rhodes y con la promesa de culminar la historia de su familia.