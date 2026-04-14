Raw: Lyra Valkyria vence a Charlotte Flair rumbo a WrestleMania

En combate individual, Charlotte Flair, acompañada por Alexa Bliss, se enfrentó a Lyra Valkyria, quien contó con el respaldo de Bayley, en un duelo técnico que terminó envuelto en polémica.

Ambas comenzaron con un intercambio de llaves, donde Lyra mostró su agilidad para contrarrestar la experiencia de “The Queen”. Valkyria logró tomar la iniciativa con patadas y ataques rápidos, llevando incluso la acción a ringside con un rope dropkick.

Charlotte reaccionó con castigo directo, enfocándose en la cabeza de su rival y conectando chops y movimiento fuertes y rápidos que le permitieron tomar el control del encuentro.

El combate se mantuvo parejo con constantes cuentas de dos, destacando un machetazo con la pierna de Valkyria y un moonsault de Flair que estuvo cerca de definir el encuentro, pero ninguna logró cerrar la victoria en ese momento.

En la recta final, ambas intercambiaron intentos de conteo y llaves, con Charlotte intentando imponer su experiencia, mientras Lyra resistía y respondía con técnica y velocidad.

► Momento clave

Cuando Charlotte Flair tenía el control, Bayley intervino sujetando su pierna sin que el árbitro lo notara, lo que permitió a Lyra Valkyria revertir la situación con un toque de espaldas para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará?

Tras el combate, la tensión entre ambos equipos aumentó, con Alexa Bliss y Charlotte Flair encarando a sus rivales. Esto deja claro que en WrestleMania, ninguna se quedaráa con los brazos cruzados buscando el Campeonato Femenil de Parejas.