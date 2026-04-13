Las entradas más espectaculares de WrestleMania

WrestleMania no es solo lucha libre. Es espectáculo, cine en directo, momentos que quedan grabados para siempre. Y si hay algo que marca la diferencia antes incluso de que suene la campana, es la entrada. Luces, música, narrativa… en cuestión de segundos, un luchador puede convertir un combate en algo inolvidable. Estas son algunas de las entradas más espectaculares en la historia del gran evento de la WWE.

The Undertaker (WrestleMania 29)

Si hay un estándar en WrestleMania, es el Enterrador. Cada aparición en su show favorito era más que una entrada: era un ritual. La oscuridad total, el silencio absoluto del público antes de explotar… y esa sensación de que algo grande estaba a punto de pasar. No importaba el rival ni el año, su entrada siempre convertía el combate en un evento dentro del evento. En WrestleMania 29, Taker llevó su entrada a otro nivel. Con los druidas rindiendo homenaje a Paul Bearer y una atmósfera completamente oscura, convirtió el estadio en una auténtica ceremonia. Antes incluso de enfrentarse a CM Punk, el combate ya se sentía como algo especial.

Triple H (WrestleMania 30)

Triple H entendía «La Vitrina de los Inmortales» como nadie. Sus entradas no eran solo espectaculares, eran producciones completas. Cada año llevaba el concepto un paso más allá. No era solo entrar al ring, era contar una historia antes de empezar a luchar. HHH apareció en WrestleMania XXX como un auténtico rey. Sentado en un trono rodeado de calaveras y acompañado por Stephanie McMahon, su entrada fue puro cine. Todo estaba diseñado para transmitir poder absoluto. Fue una de esas veces en las que el personaje se comió completamente el escenario. Además, a su lado, enmascaradas, estaban también Charlotte Flair y Alexa Bliss.

Shawn Michaels (WrestleMania 25)

Pocas veces una entrada ha explicado tan bien un combate. En WrestleMania 25, Shawn Michaels apareció vestido de blanco, descendiendo del cielo en una escena que contrastaba directamente con la oscuridad del Undertaker. No hizo falta decir nada más. Era el bien contra el mal, el cielo contra el infierno. Y todo empezó antes de que sonara la campana.

John Cena (WrestleMania 25)

John Cena convirtió sus entradas en auténticos shows. Coros en directo, bandas tocando su música, homenajes militares o incluso decenas de personas imitándole camino al ring. Siempre había algo diferente. Siempre había espectáculo. Y siempre conseguía que el público reaccionara, ya fuera para ovacionarle o abuchearle. El 17 veces campeón mundial hizo de su entrada en WrestleMania 25 en un espectáculo único. Decenas de personas vestidas exactamente como él le acompañaron camino al ring, creando una imagen imposible de olvidar. Fue diferente, fue impactante y, sobre todo, fue puro Cena: conectar con el público desde el primer segundo.

Rusev (WrestleMania 31)

Hay entradas en WrestleMania que se recuerdan por lo que significan… y otras por lo que impactan. La de Rusev en la edición 31 es de las segundas. Aparecer montado en un tanque no solo fue visualmente impresionante, fue una declaración de intenciones. En segundos, captó toda la atención del estadio. Pura WWE.

The Fiend (WrestleMania 37)

Con Alexa Bliss marcando el tono en una escena cargada de simbolismo, el estadio quedó completamente a oscuras hasta que el cielo se rompió con fuegos artificiales dibujando el inquietante “Let Me In”. Entonces, en uno de los momentos más impactantes de la noche, The Fiend emergió desde una gigantesca caja sorpresa para abalanzarse con violencia sobre Randy Orton. Fue un inicio arrollador, de los que atrapan al público al instante y hacen sentir que algo grande —muy grande— está a punto de suceder.

CM Punk (WrestleMania 41)

Cuando suena “Cult of Personality” en directo, sabes que estás ante algo especial. CM Punk tuvo una de esas entradas que conectan directamente con el fan. Sin artificios excesivos, pero con una energía única. La banda tocando en vivo, el público entregado y esa sensación de momento irrepetible. En WrestleMania 41, el oriundo de Chicago, con su padrino Paul Heyman a su lado, tuvo una de las entradas más recordadas. Living Colour interpretó su canción en vivo mientras caminaba hacia el ring. Sin necesidad de grandes efectos, la energía del momento lo hizo inolvidable. Fue una conexión total entre luchador, música y público. Una entrada que, sin Heyman, ya había sucedido en WrestleMania 29, creándose entonces también un momento inolvidable.

Aquí solo recordamos unas cuantas entradas legendarias de WrestleMania, pero hay muchas más. ¿Cuáles son tus favoritas?