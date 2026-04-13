Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre profesional All Elite Wrestling (AEW), del 6 al 12 de abril 2026.

Durante la semana del 5 al 12 de abril de 2026, AEW vivió uno de sus puntos más altos del año con la construcción final en Dynamite y la explosión definitiva en Dynasty. En esos días, tres nombres no solo brillaron sino que definieron el rumbo de la empresa.

► Los Protagonistas de la semana en AEW del 6 al 12 de abril 2026

MJF llegó a esa semana como campeón mundial, pero también como el hombre más odiado… y más inteligente del vestuario. En los días previos, su rivalidad con Kenny Omega alcanzó un nivel personal, cargado de tensión y ataques verbales que anticipaban una guerra. En el evento estelar de Dynasty, MJF retuvo el campeonato en un combate cargado de drama y polémica. Incluso logró sobrevivir a movimientos que nadie había resistido antes, aunque rodeado de controversia y trampas.

Si alguien salió de esta semana elevado al siguiente nivel, fue Darby Allin. En Dynamite, ya venía encendido, involucrado en combates intensos y mostrando esa mezcla de locura y resiliencia que lo caracteriza. Pero fue en Dynasty donde terminó de explotar. Derrotó a Andrade El Ídolo en una lucha brutal, llena de castigo físico y momentos límite. El premio no fue menor: una oportunidad por el campeonato mundial.

Mientras otros luchan por gloria, Moxley lucha como si cada combate fuera una batalla real. Su semana fue menos ruidosa en promos, pero devastadora en el ring. En Dynasty, defendió el campeonato continental frente a Will Ospreay en una lucha física, intensa y cargada de historia personal. El combate fue una carnicería Moxley atacó sin piedad el cuello lesionado de Ospreay, explotando cada debilidad hasta quebrarlo.

► Combate de la semana

MJF vs Kenny Omega Campeonato Mundial AEW – AEW Dynasty 2026 – 12 de abril 2026

El evento estelar de Dynasty 2026 enfrentó a MJF contra Kenny Omega por el campeonato mundial en una lucha que combinó técnica, estrategia y controversia. A medida que avanzó la lucha, el control se alternó. Omega logró varios momentos clave con sus movimientos característicos, generando múltiples conteos cercanos a tres, pero MJF resistió en cada ocasión. El campeón centró su ataque en debilitar a su rival y frenar sus ataques explosivos. En la fase final, Omega estuvo cerca de la victoria tras conectar su ofensiva más fuerte, pero no logró concretar el conteo definitivo. MJF aprovechó un descuido, recurrió nuevamente a la trampa sin ser detectado por el árbitro y ejecutó su movimiento final para asegurar la cuenta de tres. MJF retuvo el campeonato en un final polémico, consolidándose como campeón, mientras Omega dejó una actuación destacada pese a la derrota.