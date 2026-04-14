Raw: LA Knight y The Usos vencen a MFT con una inesperada llegada

LA Knight y The Usos (Jimmy y Jey Uso) se enfrentaron a Solo Sikoa, Tonga Loa y JC Mateo en un combate por equipos que tuvo de todo: dominio alterno, trampas constantes y una aparición inesperada que terminó siendo clave para el desenlace.

Con la tensión al máximo tras el encontronazo en backstage, ambas facciones llegaron al ring con la intención de imponerse, pero rápidamente quedó claro que MFT no iba a jugar limpio en ningún momento.

Jimmy Uso comenzó el combate ante JC Mateo, pero tras un breve dominio inicial de los técnicos, la balanza cambió cuando Tonga Loa distrajo al árbitro. Esto permitió que Talla Tonga interviniera desde ringside con un sorpresivo clothesline sobre Jey Uso, marcando el inicio del dominio rudo con constantes trampas.

Solo Sikoa aprovechó cada oportunidad para castigar a Jey, incluso utilizando las cuerdas de manera ilegal mientras el árbitro no miraba. Las intervenciones externas fueron constantes, con Talla atacando nuevamente fuera de la vista del oficial, lo que mantuvo a Jey aislado durante varios minutos.

A pesar del castigo, Jey logró reaccionar y generar el relevo a LA Knight, quien entró encendido y se lanzó contra todos sus rivales. Sin embargo, el caos se apoderó del combate, con interferencias constantes y acciones dentro y fuera del ring, incluyendo un brutal momento donde Solo bloqueó un vuelo de Jey para estrellarlo sobre la mesa de comentaristas.

► Momento clave

Cuando parecía que MFT tenía el control, Tama Tonga apareció inesperadamente. Solo Sikoa, desconcertado, le reclamó su ausencia, lo que provocó una distracción fatal. LA Knight aprovechó el momento para conectar su Blunt Force Trauma sobre Tonga Loa y conseguir la cuenta de tres sin resistencia.

► ¿Qué pasará?

La victoria de LA Knight y The Usos dejó más dudas que certezas en el lado de MFT. La sorpresiva aparición de Tama Tonga y la reacción de Solo Sikoa evidencian posibles fracturas internas en el grupo.

Mientras tanto, LA Knight y los Usos salen fortalecidos para su lucha en WrestleMania ante The Vision.