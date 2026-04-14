Kairi Sane derrota a IYO SKY tras caos en ringside

IYO SKY y Kairi Sane que estuvo acompañada de Asuka, protagonizaron un combate intenso que rápidamente se salió de control por las constantes intervenciones desde ringside.

Desde el inicio, ambas gladiadoras se fueron al intercambio directo, con Kairi tomando la iniciativa tras lanzar a IYO contra el esquinero y conectar un diving forearm. Sin embargo, SKY respondió con velocidad, sacando a su rival del ring y lanzándose con un espectacular moonsault sobre la barrera.

La lucha dio un giro cuando Asuka comenzó a involucrarse directamente desnivelando las cosas a favor que SKY.

El castigo continuó dentro del ring, donde Kairi mantuvo sometida a IYO mientras Asuka aprovechaba cada distracción del árbitro para intervenir ilegalmente, golpeando a SKY y debilitándola aún más en momentos clave del combate.

A pesar de todo, IYO logró reaccionar con una ofensiva contundente, incluyendo un Missile Dropkick y un running meteora que la acercaron a la victoria. Sin embargo, cuando parecía que tenía el control, la situación volvió a desbordarse fuera del ring.

► Momento clave

En el tramo final, Rhea Ripley apareció para atacar a Asuka, pero su intervención fue neutralizada por Jade Cargill, quien la atacó por la espalda. IYO intentó tomar ventaja lanzándose con un suicide dive, pero al regresar al ring, Asuka volvió a intervenir, haciéndola caer a la lona Esto dejó a SKY vulnerable para que Kairi con un toque de espaldas a su rival.

► ¿Qué pasará?

La victoria de Kairi Sane tiene un peso importante en la rivalidad de Asuka con IYO SKY; sin embargo, golepea aninimacamente a Rhea Ripley rumbo a su combate por el Campeonato Femenil WWE en Wrestlemania, ya que su amiga terminó siendo derrotada