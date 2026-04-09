5 derrotas dolorosas en la historia de WrestleMania

WrestleMania es el mayor escaparate de WWE, donde nacen leyendas y ocurren los finales más felices… pero también donde algunas de las derrotas más duras marcan carreras para siempre. A falta de días para la edición 42 del mayor evento de la lucha libre, repasamos cinco de las caídas más dolorosas en su historia.

El final de la racha de Asuka

La racha invicta de Asuka (914 días) fue uno de los activos más protegidos de WWE durante años. Desde su paso dominante por NXT hasta su ascenso al elenco principal, la japonesa acumuló una seguidilla de victorias que la convirtió en una figura casi intocable. Hasta el punto de hacer historia no solo con los triunfos en sí mismos sino convirtiéndose en la primera ganadora de la historia del Royal Rumble femenil.

Casi tres años después, todo cambió en WrestleMania 34, cuando se enfrentó a Charlotte Flair por el Campeonato Femenil de SmackDown. Para sorpresa de todo el mundo, «La Emperatriz del Mañana» terminó rindiéndose ante la Figura Cuatro de «La Reina». No solo perdió y se terminó su invicto sino que la compañía rompió su trayectoria sin contruir nada superior a cambio.

Por otro lado, aunque es verdad que Asuka nunca recuperó aquel aura, ha tenido una carrera tremenda igualmente desde entonces. A finales de ese año logró ese mismo título y en los años posteriores ganaría también el de Raw en tres ocasiones y en cinco el Campeonato en Parejas. Nadie se olvida de aquella dolorosa derrota pero la guerera de Osaka va a entrar al Salón de la Fama de la WWE algún día.

El retiro de Ric Flair

Aquí conviene señalar que Ric Flair se retiró como luchador de WWE en WrestleMania 24 pero no como luchador en términos generales porque, entre eventos de Hulkamania, TNA y el JCP Ric Flair’s Last Match, disputaría un total de 17 combates después de aquel.

Aquel 30 de marzo de 2008, el «Nature Boy» protagonizó uno de los momentos más emocionales en la historia de «La Vitrina de los Inmortales» al enfrentarse y caer derrotado ante el también legendario Shawn Michaels. La estipulación era clara: si Flair perdía, debía retirarse. Y enfrente tenía a uno de los mejores de todos los tiempos.

La lucha fue una montaña rusa emocional, pero quedó marcado para siempre por una frase: “I’m sorry, I love you”, justo antes de que Michaels conectara la Sweet Chin Music definitiva. Ese momento sigue siendo considerado el cierre perfecto y profundamente doloroso para la carrera del dos veces miembro del Salón de la Fama Ric Flair.

El retiro de Shawn Michaels

Como Ric Flair, Shawn Michaels tampoco se retiró realmente cuando lo hizo. Ocho años después del que debía ser su combate definitivo, «El Chico Rompecorazones» regresó al ring de la WWE para unirse a Triple H contra The Undertaker y Kane en Crown Jewel 2018. No fue una lucha digna de ninguno de ellos, así que vamos a hacer como que no existió.

En WrestleMania 25, Michaels y Undertaker protagonizaron uno de los mejores choques de la historia del evento. Tanto que decidieron darle una secuela en WrestleMania 26, solo que en esta ocasión no estaba en juego solo la racha del Enterrador sino también la carrera de «HBK», quien estaba obsesionado con derrotar a su oponente y puso todo en riesgo para ello.

Lamentablemente para él, en esa segunda oportunidad tampoco obtuvo la victoria. El combate volvió a ser espectacular, con Michaels llevando su cuerpo al límite en múltiples intentos desesperados. Sin embargo, no fue suficiente. Undertaker volvió a imponerse y Michaels tuvo que retirarse. Fue una de las derrotas más emocionales de la historia, el final definitivo de una leyenda en el mayor escenario posible.

La historia «sin final» de Cody Rhodes

Cuando Cody Rhodes regresó a la WWE en 2022 -se había ido por la puerta de atrás en 2016 y, entre otras muchas cosas, ayudó a crear AEW- lo hizo on una misión clara: “terminar su historia” y conquistar el título mundial que su padre, el legendario Dusty Rhodes, nunca ganó.

Tras ganar el Royal Rumble en 2023, todo apuntaba a que WrestleMania 39 sería su momento. Enfrente, Roman Reigns, “El Jefe Tribal”, en pleno dominio histórico con The Bloodline. «La Pesadilla American» iba no solo a cumplir su objetivo sino a terminar uno de los mayores reinados de todos los tiempos.

El combate tuvo todos los ingredientes de un final épico… pero no lo fue. La intervención de Solo Sikoa cambió el rumbo y permitió a Reigns retener. Fue una derrota especialmente dolorosa por las expectativas generadas y por lo cerca que estuvo Cody de lograrlo.

Al final, su momento llegó en WrestleMania 40 cuando finalmente derrotó a Reigns. Justo tras la derrota parecía que ya no iba a existir esa situación espectacular para su coronación, para el cierre de su historia, pero en realidad fue un triunfo memorable el de Cody Rhodes.

El final de la racha del Undertaker

En 2026, cuesta incluso pensar que haya algo en la WWE que pueda ser intocable. Sin embargo, en 2014 había dos cosas absolutamente claras: Vince McMahon nunca se retiraría y The Undertaker nunca perdería en WrestleMania. Hoy sabemos que estábamos equivocados.

Durante más de dos décadas, la racha del Enterrador en el más grande de los eventos (21-0) había sido imbatible, un mito dentro de WWE. En la edición 30, Brock Lesnar llegaba como una amenaza real, pero pocos creían que pudiera romper esa historia. Si no lo habían hecho Triple H, Shawn Michaels, Randy Orton, Ric Flair, Batista…

Cuando Lesnar finalmente consiguió la cuenta de tres, el estadio quedó en shock absoluto. No hubo celebración inmediata, solo incredulidad. No fue una derrota cualquiera: fue el fin de la racha más icónica de WrestleMania y uno de los momentos más impactantes en la historia del wrestling.