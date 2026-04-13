El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Izzi Dame venció a Sol Ruca (***) Keanu Carver venció a Jasper Troy y Josh Briggs (***) Joe Hendry, Ricky Saints, Ethan Page y Tony D’Angelo vencieron a a Osiris Griffin, Cutler James, Dion Lennox y Saquion Shugars (****) PRIMERA RONDA TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Lexis King venció a Chazz ‘Starboy’ Hall (*** 1/2) Blake Monroe y Jackson Drake vencieron a Tatum Paxley y Shiloh Hill (****)

► Este martes en WWE NXT

La primera de dos noches de NXT Revenge presentará una revancha entre el Campeón NXT, Tony D’Angelo, y ‘All Ego’ Ethan Page. D’Angelo conquistó el Campeonato NXT en Stand & Deliver en una Fatal 4-Way, y uno de sus rivales fue Page, quien considera que D’Angelo no puede vencerlo mano a mano. El campeón tiene la ventaja en fuerza y estatura, pero Page suele encontrar la manera de convertir cualquier lucha a su ritmo. Si D’Angelo logra imponer potencia desde el inicio, debería retener; pero si Page consigue desesperarlo, el oportunista canadiense podría salir como nuevo campeón.

La nueva Campeona NXT, Lola Vice, defenderá el título ante la anterior portadora del mismo, Jacy Jayne, en una revancha directa de Stand & Deliver. Jayne tiene experiencia de sobra, pero Vice atraviesa el mejor momento de su carrera.

Jaida Parker y Kelani Jordan tendrán un duelo importante para seguir escalando en la división femenil. Jordan buscará demostrar que puede volver a la órbita titular, mientras Parker necesita una victoria tras sus recientes tropiezos.

En una lucha del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, veremos a EK Prosper vs. Dorian Van Dux.

Además, Joe Hendry tendrá un recital, donde seguramente tendrá algo que decir tras perder el título en Stand & Deliver.

Información del Evento Fecha Martes 14 de abril de 2026 Hora (CDMX) 7:00 PM Transmisión The CW Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida Capacidad 400 espectadores