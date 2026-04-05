NXT Stand and Deliver: Tony D’Angelo, NUEVO Campeón NXT

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Tony D'Angelo NUEVO Campeón NXT DESTACADA

Esta noche, en la sexta lucha del especial NXT Stand and Deliver 2026 presentado por WWE, vimos cómo Joe Hendry perdió el Campeonato NXT en un Fatal 4 Way.

► Momentos clave

Ricky Saints y Ethan Page en NXT Stand and Deliver 2026
Ricky Saints y Ethan Page en NXT Stand and Deliver 2026

Tony D’Angelo logró vencer a «Absolute» Ricky Saints, «All Ego» Ethan Page y Hendry, para coronarse como nuevo Campeón NXT.

El combate fue de gran nivel y mucha intensidad. Saints y Page empezaron haciendo equipo para darle a Hendry y a D’Angelo, y dominarlos.

Hasta que Hendry, con un cabezazo sobre Saints, empezó a recuperarse.

El final llegó cuando Ricky Saints conectó a Joe Hendry con el Revolution DDT sobre una silla, pero Page evitó la derrota de Hendry.

Page sacó del ring a Saints y luego, lo atacó con powerslam para hacerlo atravesar una mesa.

Tony D’Angelo atacó a traición a Ethan Page y Ricky Saints... En el ring, Joe Hendry buscó su Standing Ovation, pero Tony D’Angelo lo sorprendió con tremenda spear.

Tony D’Angelo luego remató con su Dead to Rights a Joe Hendry para ganar la lucha y ser el NUEVO Campeón NXT.

Tony D'Angelo NUEVO Campeón NXT DESTACADA
Tony D’Angelo NUEVO Campeón NXT DESTACADA
LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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