Tras la celebración de Rebellion el pasado sábado, fue turno para nuevo episodio de Thursday Night iMPACT! este jueves, vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente), grabado el pasado 14 de abril desde la Upstate Medical University Arena en Syracuse (Nueva York, EEUU).

Como principal punto promocional, el primer combate de EC3 con TNA en casi seis años, enfrentando a Eric Young, quien le diera particular (re)bienvenida en Rebellion. Si bien el estelar fue cosa de Leon Slater y Moose enfrentando a The System.

Completando el cartel, dos ajustes de cuentas: AJ Francis vs. KC Navarro y Tasha Steelz vs. Jada Stone. Además, se anunció la presencia de Mike Santana y The System y la continuación de la historieta de Rosemary en su búsqueda de los siete pecados capitales por el Undead Realm.

► Bajo impacto (VIII)

Tras la recapitulación de los momentos más destacados de Rebellion 2026, Nic Nemeth (trofeo del Call Your Shot en mano) se sentó junto a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt para comentar el primer combate de la noche.

KC Navarro derrotó a AJ Francis . Nemeth se sentó en la mesa de comentarios por su rivalidad con Francis al que venció en Rebellion 2026 gracias al regreso de Navarro. Y aquí, el otrora Dolph Ziggler hizo más sangre: una distracción suya desde ringside propició que en la última secuencia, Navarro reversara el Down Payment de Francis y lo convirtiera en un Victory Roll que, valga la redundancia, le dio la victoria. ♠♠♠

. Nemeth se sentó en la mesa de comentarios por su rivalidad con Francis al que venció en Rebellion 2026 gracias al regreso de Navarro. Y aquí, el otrora Dolph Ziggler hizo más sangre: una distracción suya desde ringside propició que en la última secuencia, Navarro reversara el Down Payment de Francis y lo convirtiera en un Victory Roll que, valga la redundancia, le dio la victoria. Se vio a The System caminando muy chulillos por los entresijos de la arena.

Promo de EC3 entre bastidores, exponiendo que su nueva etapa en TNA no era la de un mero regreso, sino la de una cruzada, y que no tenía problema alguno en comenzarla con Eric Young.

The System salieron al stage, igual de chulillos que antes. Brian Myers se vanaglorió de haber puesto fin al reinado de The Hardys, aunque Eddie Edwards no lució tan contento, culpando a Moose de no ser hoy Campeón Mundial TNA. Su esposa Alisha prosiguió, sacando pecho (no literalmente) de haberle tomado el pelo a Moose (tampoco literalmente, porque no tiene). Turno de Cedric Alexander, también quejoso por el resultado de su duelo contra Leon Slater en Rebellion 2026. Alexander acusó a Slater de trampear, y el «Youngest In Charge» hizo entonces acto de presencia y tildó al ex-WWE de llorón. Moose se unió a Slater luego de ser nombrado de nuevo por Eddie Edwards y llamó «bitches» a todos los miembros de The System con excepción de Alisha Edwards (habría resultado muy poco caballeroso). El ambiente se caldeó y Slater propuso combate, pero Daria Rae irrumpió en escena y luego de recordar que Santino Marella estaba suspendido, rechazó oficializar combate alguno. Slater quiso buscarle las cosquillas espetándole que Marella era mejor gerente general, y Rae aceptó concretar lucha. Eso sí, en desventaja: Slater y Moose contra todo The System.

Daria Rae, de vuelta en ¿su oficina?, se topó con una petición de Elijah, quien quería nuevo duelo contra Frankie Kazarian. Rae llamó a Kaz, este dijo que no, y Rae respetó tal decisión.

TNA nos recordó cómo Frankie Kazarian venció suciamente a Elijah en Rebellion, de ahí que el guitarrista busque revancha.

Antes del siguiente combate, Mustafa Ali, acompañado del resto de Order 4, resaltó que era el Campeón Internacional que TNA necesitaba y anunció un reto abierto por su oro. Espero que esto se haga habitual cada semana y se trate de luchas sin demasiados ardides.

Jada Stone derrotó a Tasha Steelz (con Order 4) . Y aquí, por fortuna, TNA evitó las interferencias, permitiendo que hubiera un desarrollo limpio de las hostialidades, aunque en última instancia, el resto de Order 4 fueran expulsados cuando buscaban atacar a Stone fuera del ring. Steelz fue entonces puesta de espaldas planas tras el Spark Stunner de Stone. Segunda victoria de Stone sobre Steelz y su segunda consecutiva bajo los focos de TNA. ♠♠♠1/2

. Y aquí, por fortuna, TNA evitó las interferencias, permitiendo que hubiera un desarrollo limpio de las hostialidades, aunque en última instancia, el resto de Order 4 fueran expulsados cuando buscaban atacar a Stone fuera del ring. Steelz fue entonces puesta de espaldas planas tras el Spark Stunner de Stone. Segunda victoria de Stone sobre Steelz y su segunda consecutiva bajo los focos de TNA. Nuevo vídeo de las andanzas de Rosemary por el Undead Realm. La veterana se encontró con Joseph Park (Abyss), sin que dijeran nada interesante, mientras Tessa Blanchard, en una capilla, fue atacada por mujeres siniestras, pero «el Diamante Innegable» se abrió paso.

Entre bastidores, Ryan Nemeth no vio con buenos ojos cómo su hermanísimo Nic y KC Navarro se hacían colegas. The System se burlaron de la escenita y Nic y Bear Bronson casi llegan a las manos.

Mike Santana, con camisa de los New York Yankees, anunció sobre el ring que le daría una oportunidad a Rich Swann por el Campeonato Mundial TNA. Swann apareció y propuso que la lucha se disputara en el mismo escenario, entusiasmando al público con apenas un minuto de promo y sacándole una sonrisa al propio Santana. Swann siempre ha estado muy infravalorado en todos los aspectos. Santana remató exponiendo que haría todo lo posible para que la lucha se diera la próxima semana (ya grabada 24 horas después de este episodio).

Reporte semanal de lesiones: The Hardys y Trey Miguel, de baja. Indi Hartwell, suspendida (eso no es una lesión, pero bueno).

Léi Yǐng Lee tuvo palabras sobre la traición de Xia Brookside en Rebellion, lamentándose de haber perdido a una amiga.

Ante el micrófono de Gia Miller, Xia Brookside no quiso explicar el motivo de su traición.

EC3 vs. Eric Young terminó sin resultado . Young atacó a EC3 antes de iniciarse la lucha y luego de apenas dos minutos de «brawleo», un empujón de EC3 sobre el réferi provocó tal resolución. Ya en las postrimerías, Young puso una silla en el cuello de Carter y lo lanzó contra las escaleras metálicas. El público, con mucha guasa, pidió a Young que lo repitiera. ♠

. Young atacó a EC3 antes de iniciarse la lucha y luego de apenas dos minutos de «brawleo», un empujón de EC3 sobre el réferi provocó tal resolución. Ya en las postrimerías, Young puso una silla en el cuello de Carter y lo lanzó contra las escaleras metálicas. El público, con mucha guasa, pidió a Young que lo repitiera. Y segunda dosis semanal del Undead Realm. Resumiendo: Rosemary, Allie, Mara Sadè, Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore volvieron al mundo de los vivos y se armó golpiza entre los grupitos, con la novedad, claro, de la presencia de Allie, quien supuestamente estaba muerta. Cerca de 10 minutos ocupó esta tontería.

Mediante promo pregrabada, los Hardy dieron cuenta de su derrota en Rebellion, dirigiéndose a The Righteous. Dutch fue retado por Matt para el próximo episodio y este sugirió el regreso de su versión «Broken».

The System (Eddie Edwards, Brian Myers, Bear Bronson y Cedric Alexander) (con Alisha Edwards) derrotaron a Leon Slater y Moose. Los únicos beneficiados de la lucha fueron Slater y Moose, por dar guerra durante casi ocho minutos con una clara desventaja numérica. Hubo poco respeto por el formato «tag», lo que facilitó las cosas a los rudos. Slater acabó cayendo vía pin tras el Lumbar Check de Alexander, detalle resaltado por los comentaristas. Dan buenos duelos Slater y Alexander, pero ¿no hay más retadores para el inglés? ♠♠♠1/4

⇒ Apenas media hora de lucha libre en dos horas de programa. Diría que TNA batió su propio récord de «Total Non Action» esta semana. Por lo menos, KC Navarro y Jada Stone sumaron sendas victorias tal vez de cara a un impulso y la segunda lo hizo a través de un buen combate con Tasha Steelz. También me gustó la aparición de Rich Swann y su promo, demostrando que podría volver a ser un habitual de los puestos estelares. Pero poco más rescatable dejó la resaca de Rebellion. Definitivamente, la TNA actual ya no es para mí.

♠♠1/4