3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 16 de abril 2026

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3x3 AEW Collision 16 de abril 2026 | Jon Moxley vs. Nick Wayne

AEW COLLISION 16 DE ABRIL 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a AEW Dynasty. En el combate estelar, Thekla derrotó a Alex Windsor y retuvo el Campeonato Mundial Femenil AEW.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 16 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

►  2- Máscara Dorada y Místico en lucha de relleno

Esperábaos algo más para Máscara Dorada y Mistico por el viaje desde CMLL a AEW, pero su lucha no duró casi nada.

►  1- Kris Statlander e Hikaru Shida en lucha de relleno

Hikaru Shida y Kris Statlander ahora forman equipo, pero estuvieron en una lucha de relleno, totalmente intrascendente.

LO MEJOR

►  3- Thekla vs. Alex Windsor

Un buen combate para cerrar el show. Aunque era bastante obvio que Thekla no iba a perder el título, Alex le dio mucha guerra, pero al final no logró la victoria. Esto plantea la pregunta: ¿Irá Thekla a por el título de Alex ahora?

►  2- Jon Moxley vs. Nick Wayne

Sin duda, Nick Wayne tuvo una buena actuación, pero no iba a ganar. Moxley sigue imparable con otra victoria en la Eliminator.

►  1- The Young Bucks vs. The Rascalz

AEW Collision 16 de abril 2026.
AEW Collision 16 de abril 2026.

No se esperaba menos de estos equipos, que son talentosos. Que los Bucks ganen tiene sentido si quieren volver a acercarse a FTR, aunque, sinceramente, que ganaran The Rascalz también habría estado bien, y de pronto se posicionan en la escena titular.

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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