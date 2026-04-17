3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 16 de abril 2026

AEW COLLISION 16 DE ABRIL 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a AEW Dynasty. En el combate estelar, Thekla derrotó a Alex Windsor y retuvo el Campeonato Mundial Femenil AEW.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 16 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Máscara Dorada y Místico en lucha de relleno

Esperábaos algo más para Máscara Dorada y Mistico por el viaje desde CMLL a AEW, pero su lucha no duró casi nada.

► 1- Kris Statlander e Hikaru Shida en lucha de relleno

Hikaru Shida y Kris Statlander ahora forman equipo, pero estuvieron en una lucha de relleno, totalmente intrascendente.

LO MEJOR

► 3- Thekla vs. Alex Windsor

Un buen combate para cerrar el show. Aunque era bastante obvio que Thekla no iba a perder el título, Alex le dio mucha guerra, pero al final no logró la victoria. Esto plantea la pregunta: ¿Irá Thekla a por el título de Alex ahora?

► 2- Jon Moxley vs. Nick Wayne

Sin duda, Nick Wayne tuvo una buena actuación, pero no iba a ganar. Moxley sigue imparable con otra victoria en la Eliminator.

► 1- The Young Bucks vs. The Rascalz

No se esperaba menos de estos equipos, que son talentosos. Que los Bucks ganen tiene sentido si quieren volver a acercarse a FTR, aunque, sinceramente, que ganaran The Rascalz también habría estado bien, y de pronto se posicionan en la escena titular.