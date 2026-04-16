3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 15 de abril 2026

AEW DYNAMITE 15 DE ABRIL 2026.— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y vamos rumbo a AEW Dynasty. En el segmento estelar, Darby Allin derrotó a MJF y se convirtió en el nuevo Campeón Mundial AEW.

AEW DYNAMITE 15 DE ABRIL 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Pareja forzada

El retorno de Kamille después de casi año y medio de ausencia se sintió como una simple táctica promocional para el programa «American Gladiators», y su desempeño en la lucha titular no convenció. Al ser derrotada por una Willow Nightingale «lesionada» dentro de la historia, Kamille lució débil, lo que hace dudar sobre su lugar en una división femenil de AEW que cada vez cuenta con talentos que han causado mucha más impresión.

► 1- Segmento de FTR

El segmento de FTR se percibió como una pérdida de tiempo y una imitación deficiente de las clásicas rutinas de Cope y Christian. El autor opina que, aunque FTR son luchadores excepcionales en el ring, sus instintos para hacer promos improvisadas son torpes y vergonzosos, sugiriendo que la pareja debería limitarse estrictamente a luchar y dejar de lado el micrófono.

LO MEJOR

► 3- Will Ospreay y Kenny Omega

Tras sus recientes derrotas titulares, Kenny Omega y Will Ospreay compartieron un segmento orgánico y respetuoso en el que dejaron de lado sus diferencias. Ospreay reconoció a Omega como su héroe y pionero de la industria, mientras que Omega le «pasó la antorcha», asegurando que Ospreay es el futuro Campeón Mundial. Esta interacción sencilla y sincera funcionó a la perfección, dejando la puerta abierta para grandes historias en el futuro.

► 2- Tommaso Ciampa se consolida

Después de conseguir una victoria en el ring, Tommaso Ciampa realizó una promo corta, directa y sumamente efectiva de apenas 45 segundos para declarar sus intenciones de ir tras el Campeonato Mundial de AEW. La autora celebra esta decisión, considerando que Ciampa tiene el talento necesario para estar constantemente en la cima compitiendo contra grandes figuras como MJF, «Hangman» Page o Swerve Strickland.

► 1- Darby Allin Campeón Mundial

La narrativa de su coronación fue espectacular. La historia construida a lo largo del show, desde los cobardes intentos de MJF por evadir la lucha, pasando por la emotiva promo de Allin, hasta su rápida victoria en el evento principal con una celebración junto a Sting, creó un momento genuinamente especial que logró involucrar y emocionar incluso a sus detractores.