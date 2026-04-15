AEW DYNAMITE 15 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | MJF vs. Darby Allin

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Cobertura y resultados AEW Dynamite 15 de abril 2026 | MJF vs. Darby Allin

AEW DYNAMITE 15 DE ABRIL 2026 .— MJF logró la hazaña de defender el Campeonato Mundial AEW ante Kenny Omega el pasado domingo en Dynasty. En ese mismo evento, Darby Allin superó a Andrade para convertirse en el contendiente #1 al título, y no esperará mucho para disputarlo. Este miércoles ambos encabezarán el especial Spring BreakThru, y aunque MJF espera una defensa relativamente sencilla comparada con la que tuvo ante Omega, la agresividad desenfrenada y los movimientos suicidas de Allin podrán marcar la diferencia, además de que está en una racha que incluye victorias sobre PAC, Gabe Kidd, Rush y Clark Connors. ¿Podrá Allin convertirse en Campeón Mundial AEW, o MJF volverá a recurrir a sus artimañas para mantenerse en el trono? La acción de AEW Dynamite se emite desde la Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington.

En otra contienda titular, Willow Nightingale expondrá el Campeonato TBS ante Kamille. La carismática Nightingale fue atacada brutalmente en el Zero Hour de Dynasty por la ruda, quien regresó tras más de un año de ausencia.

Por si fuera poco, Kevin Knight defenderá el Campeonato TNT ante Claudio Castagnoli. Será la primera defensa de Knight, quien obtuvo el título al ser el vencedor en el Casino Gauntlet Match en Dynasty.

AEW Dynamite 15 de abril 2026: Spring BreakThru
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis
Campeonato Mundial AEW
MJF (c) vs. Darby Allin		 MJF Retiene 75% MJF acaba de retener ante Kenny Omega en Dynasty y está en camino a All In: London, donde iría contra Ospreay. Allin quedará fuerte en derrota; posible interferencia de The Don Callis Family o ataque sucio del campeón para retener.
Campeonato TBS
Willow Nightingale (c) vs. Kamille		 Kamille Gana 65% Kamille regresó de manera dominante en Dynasty atacando a Nightingale. Es el momento perfecto para un cambio de título; Kamille necesita el oro para consolidar su regreso triunfal.
Campeonato TNT
Kevin Knight (c) vs. Claudio Castagnoli		 Kevin Knight Retiene 70% Knight acaba de ganar el título en Dynasty y está en su mejor momento. Castagnoli es peligroso pero está en modo Death Riders; una derrota aquí no le afecta. Knight necesita el espacio como campeón.
AEW Dynamite: Spring BreakThru | Everett, Washington

 

Dónde ver AEW Dynamite 15 de abril 2026 | MJF vs. Darby Allin
AEW Dynamite 15 de abril 2026.

 

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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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