AEW DYNAMITE 15 DE ABRIL 2026 .— MJF logró la hazaña de defender el Campeonato Mundial AEW ante Kenny Omega el pasado domingo en Dynasty. En ese mismo evento, Darby Allin superó a Andrade para convertirse en el contendiente #1 al título, y no esperará mucho para disputarlo. Este miércoles ambos encabezarán el especial Spring BreakThru, y aunque MJF espera una defensa relativamente sencilla comparada con la que tuvo ante Omega, la agresividad desenfrenada y los movimientos suicidas de Allin podrán marcar la diferencia, además de que está en una racha que incluye victorias sobre PAC, Gabe Kidd, Rush y Clark Connors. ¿Podrá Allin convertirse en Campeón Mundial AEW, o MJF volverá a recurrir a sus artimañas para mantenerse en el trono? La acción de AEW Dynamite se emite desde la Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington.
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En otra contienda titular, Willow Nightingale expondrá el Campeonato TBS ante Kamille. La carismática Nightingale fue atacada brutalmente en el Zero Hour de Dynasty por la ruda, quien regresó tras más de un año de ausencia.
Por si fuera poco, Kevin Knight defenderá el Campeonato TNT ante Claudio Castagnoli. Será la primera defensa de Knight, quien obtuvo el título al ser el vencedor en el Casino Gauntlet Match en Dynasty.
AEW Dynamite 15 de abril 2026: Spring BreakThru
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro