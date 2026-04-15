AEW Dynamite 15 de abril 2026.

Campeonato Mundial AEW

MJF (c) vs. Darby Allin MJF Retiene 75% MJF acaba de retener ante Kenny Omega en Dynasty y está en camino a All In: London, donde iría contra Ospreay. Allin quedará fuerte en derrota; posible interferencia de The Don Callis Family o ataque sucio del campeón para retener.

Campeonato TBS

Willow Nightingale (c) vs. Kamille Kamille Gana 65% Kamille regresó de manera dominante en Dynasty atacando a Nightingale. Es el momento perfecto para un cambio de título; Kamille necesita el oro para consolidar su regreso triunfal.