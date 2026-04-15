Stardom: Cartel definitivo «American Dream 2026»

Stardom reveló el cartel definitivo para «American Dream 2026«, el evento que presentará en Las Vegas como parte de las actividades alternas a la semana de WrestleMania.

► Cartel «American Dream 2026»

Hace unos días se informó que tres luchadoras que ya estaban programadas para este evento no podrían viajar a los Estados Unidos por un problema con sus visas de trabajo, por lo que Stardom optó por retirarlas y reacomodar a las restantes para conformar las luchas para dicha función.

De esta manera, Stardom redujo el número original de luchas de seis a cinco. Se sumó a American Dream 2026 la joven luchadora independiente estadounidense Brittnie Brooks, quien hará equipo con SAKI, de COLOR’S.

Dos de los encuentros serán en mano a mano, incluyendo la disputa por el Campeonato Femenino NJPW Strong entre Alex Windsor de AEW contra la musculosa Saya Iida.

El resto de los combates serán por equipos, y respaldados por algunas invitadas especiales: Willow Nightingale, Kris Statlander, Harley Cameron y la ya mencionada Brooks.

El cartel completo queda así:

Stardom «AMERICAN DREAM 2026», 17.04.2026

Pearl Theater at Palms Casino Resort, Nevada, Estados Unidos

1. Natsupoi y Aya Sakura vs. Brittnie Brookes y SAKI

2. Athena vs. Rina

3. Maika, Mina Shirakawa y HANAKO vs. Rina Yamashita, Hazuki y Suzu Suzuki

4. STRONG Women’s Title: Alex Windsor (c) vs. Saya Iida

5. Starlight Kid, AZM y Mei Seira vs. Willow Nightingale, Kris Statlander y Harley Cameron