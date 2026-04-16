Forbidden Door 2026: Fecha y sede confirmada

AEW anunció que Forbidden Door 2026 se realizará el 28 de junio en San José, California. El evento enfrentará directamente a Slammiversary de TNA y contará con figuras como Jon Moxley y Kenny Omega.

All Elite Wrestling confirmó los detalles de una nueva edición de Forbidden Door, su evento conjunto con NJPW y CMLL, el cual se ha consolidado como una de las funciones más importantes del calendario internacional.

El evento se llevará a cabo el próximo 28 de junio desde el SAP Center en San José, California, un recinto que recientemente albergó una función de WWE SmackDown, consolidándose como una plaza relevante para la lucha libre en Estados Unidos.

Uno de los aspectos más llamativos es que Forbidden Door se celebrará el mismo día que Slammiversary de TNA, generando una competencia directa entre dos empresas importantes del circuito.

► AEW y NJPW destacan la importancia de Forbidden Door

Tony Khan, presidente de AEW, resaltó el crecimiento del evento gracias a la colaboración con empresas como NJPW, CMLL y STARDOM, asegurando que se ha convertido en una cita imperdible para los aficionados.

“AEW x NJPW Forbidden Door se ha convertido en uno de los eventos más grandes del año en la lucha libre profesional gracias a nuestras increíbles alianzas con New Japan Pro Wrestling, CMLL y STARDOM, y esperamos que los aficionados, tanto en la arena como en todo el mundo, sean parte de la historia.”

Por su parte, Hiroshi Tanahashi, presidente de NJPW, enfatizó la química entre los talentos de ambas empresas y prometió un espectáculo memorable.

“Este año se celebra la quinta edición de AEW x NJPW Forbidden Door y cada vez que New Japan Pro Wrestling y All Elite Wrestling chocan, vemos una gran química entre los luchadores y muchos momentos memorables. Este año, NJPW irá con todo para ganar más que nunca. Nuestro roster está motivado para demostrar lo emocionante que es New Japan Pro Wrestling, y los aficionados pueden esperar un evento sensacional.”

► Cartel con talento internacional y presencia mexicana

Para esta edición, se espera la participación de varias de las principales estrellas de AEW y NJPW, además de talento internacional que ha formado parte de colaboraciones recientes.

La presencia de luchadores mexicanos refuerza el vínculo con el CMLL, una alianza que ha permitido que el talento nacional tenga mayor proyección internacional en este tipo de escenarios.

► Venta de boletos y antecedentes del evento

La venta general de boletos comenzará el 27 de abril, mientras que la preventa estará disponible a partir del 21 de abril para los aficionados registrados.

Forbidden Door celebrará su quinta edición en 2026. La primera se realizó en 2022 en Chicago, seguida por Toronto en 2023, Nueva York en 2024 y Londres en 2025, consolidándose como un evento clave en la colaboración entre AEW y NJPW.

Aún no se conocen los duelos del cartel, pero se esperan cruces interesantes entre todas las marcas.