AEW Dynamite: Tommaso Ciampa quiere el Campeonato Mundial AEW

El ‘Psycho Killer’ Tommaso Ciampa se ha convertido en uno de los luchadores más queridos de AEW. En esta edición de Dynamite enfrentó a Dezmond Xavier, miembro de The Rascalz.

► Momentos clave

Antes del corte comercial, Xavier tomó la ventaja, provocando que Ciampa bajara del ring para recuperarse. Aprovechó para tomar el micrófono y decirle a los fans que se guarden los cánticos de ‘calvo’ para Ricochet.

Tras ello, se dispuso a mostrar su experiencia sobre Xavier, dándole una buena paliza por varios minutos. Al regresar del corte. Ciampa acababa de derribar a su rival con yegua voladora, poniéndole después un candado al cuello.

Xavier pudo quitarse la llave, conectando un par de lariats y un Cutter. Poco después, un DDT giratorio para dos segundos. Xavier subió a las cuerdas y se lanzó con plancha de 450 grados que falló. Ciampa intentó powerbomb, pero fue atrapado por huracarrana.

Tras salir Ciampa del Ring, Xavier se le proyectó en tope suicida. Lo mandó de regreso al enlonado para plancharlo desde las alturas. Ciampa rompió la cuenta. En otro lance desde las cuerdas. Ciampa lo interceptó con rodillazo, aplicándole luego doble quebradora tras elevarlo para powerbomb.

Ciampa se bajó la rodillera, y le impactó la rodilla en la cara a Xavier para terminar la contienda.

► ¿Y ahora qué?

Ciampa dijo que quiere el Campeonato Mundial AEW: ‘Este es un ejemplo, porque estoy harto de esperar. Lo quiero todo. Vine a AEW porque quiero todo el oro. Y si no estoy siendo lo suficientemente claro, Darby Allin, MJF, quien quiera que gane, voy por él’.