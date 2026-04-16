Santos Escobar deberá someterse a otra cirugía y se aleja más de su regreso

Santos Escobar enfrenta un nuevo obstáculo en su recuperación, luego de confirmar que necesitará una segunda cirugía tras la operación de tríceps a la que fue sometido en marzo.

El luchador mexicano informó a través de redes sociales que presenta una complicación relacionada con el nervio cubital de su brazo, una estructura clave para el movimiento de la mano y los dedos, la cual se vio afectada durante el primer procedimiento.

“Hey familia, soy el Emperador de la Lucha Libre, Santos Escobar, con una rápida actualización sobre la semana de WrestleMania. Como probablemente ya saben, me sometí a una cirugía de tríceps. Hubo un pequeño contratiempo en el camino con mi nervio cubital, un nervio que recorre mi brazo, así que tendré que someterme a otra cirugía para reparar esa situación. Me mata no poder estar ahí con ustedes esta semana, pero a toda mi familia de WWE, ¡feliz semana de WrestleMania!”

👊☠️❤️‍🔥. Happy Wrestlemania week. Love you!! Feliz semana de Wrestlemania. Los quiero!! pic.twitter.com/xonHbKZDW7 — S. 💀🇲🇽 (@EscobarWWE) April 15, 2026

► Lesión de Santos Escobar complica su regreso a WWE

Esta nueva intervención representa un golpe importante para el proceso de recuperación de Santos Escobar, quien ya había adelantado que estaría fuera de acción durante varios meses tras sufrir un desgarro de tríceps.

La situación ahora se complica aún más, ya que el daño en el nervio requiere atención adicional y podría extender su tiempo fuera de los cuadriláteros.

► Así ocurrió la lesión de Santos Escobar

La lesión se originó después de su participación en el evento Rey de Reyes de AAA, celebrado el 14 de marzo, donde compitió en una lucha de cuatro esquinas ante El Grande Americano, La Parka y el Grande Americano Original.

Tras ese combate comenzaron a surgir reportes sobre el desgarro de tríceps, lo que llevó a la primera cirugía y a su ausencia de la programación de WWE.

Por ahora, no existe una fecha estimada para su regreso, mientras el luchador se enfoca en su recuperación y en superar este nuevo contratiempo físico.