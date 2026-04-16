Darby Allin derrotó a Andrade el Ídolo para obtener una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW en Dynasty, mismo evento en el cual MJF retuvo el título ante Kenny Omega. Allin dijo que no esperaría hasta Double or Nothing para cobrar su oportunidad, lo haría este miércoles en Dynamite.

► Momentos clave

La lucha se iba a celebrar al principio del episodio, pero MJF argumentó que estaba lesionado y no podía luchar. La decisión de Tony Khan fue darle tiempo para que se recuperara... Hasta el turno estelar, un par de horas después.

MJF comenzó la lucha con un golpe bajo sin que viera la réferi Aubrey Edwards. Allin le regresó el golpe, y de inmediato se le arrojó con cuatro Coffin Drops, ganando de manera sorpresiva el Campeonato Mundial AEW.

Todos los técnicos del vestidor llegaron a felicitar a Allin. Y al final su mentor, Sting, llegó para abrazarlo y darle el espaldarazo para esta nueva era.