AEW Collision se emite este sábado en la Angel of the Winds Arena,en Everett, Washington, (anteriormente llamado Everett Events Center), coliseo con capacidad para 10,000 aficionados, y casa de los Everett Silvertips de la WHL.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Gabe Kidd, David Finlay y Clark Connors vencieron a Místico, Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey (****) Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Ava Lawless y Gigi Rey (** 1/2) Rush venció a Anthony Bowens (****) Bobby Lashley y Shelton Benjamin vencieron a Andy Anderson y Mo Jabari (***) Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Hechicero y El Clon (*****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada retuvo ante Myron Reed (**** 1/2) Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla y Marina Shafir (*)

► Este jueves en AEW Collision

En una edición especial en jueves, AEW Collision presenta el especial Spring BreakThru, donde veremos a Jon Moxley, quien acaba de sobrevivir a su duelo con Will Ospreay en AEW Dynasty, manteniendo en su cintura el Campeonato Continental AEW. Moxley, el luchador más violento de la empresa, le dará ahora un Eliminator Match a Nick Wayne, el prodigio que busca demostrar que ya no es solo el futuro, sino una amenaza real en el presente. Si Wayne gana, se mete de lleno en la órbita titular. Moxley dijo no subestimarlo, pero quiere que lo sorprenda, dejando claro que espera resistencia si quiere ganarse su respeto.

La Campeona Mundial AEW, Thekla, quien defendió el título ante Jamie Hayter en Dynasty, tendrá una defensa ante la compañera de Hayter: Alex Windsor, quien espera tener más suerte y derrotar a la Araña Tóxica.

En acción de relevos, los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) enfrentarán a los Rascalz (Zachary Wentz y Myron Reed).

Además, Hikaru Shida y Kris Statlander entrarán en acción.