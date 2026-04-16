La Campeona TBS, Willow Nightingale expuso su título ante Kamille. Nightingale fue atacada brutalmente en el Zero Hour de Dynasty por la ruda, quien regresó tras más de un año de ausencia.

► Momentos clave

Willow Nightingale comenzó dominando la lucha. Le costó trabajo a Kamille encontrar el ritmo adecuado con su experimentada rival, quien con singular alegría le impactó una serie de machetazos al pecho.

La ruda encontró el punto flaco de su rival: el hombro. Una y otra vez centró sus ataques en esa zona. Durante el corte comercial, le aplicó palanca al brazo mientras le dejaba caer codazos.

Nightingale pudo salirse de un cuatro al brazo golpeando el abdomen de Kamille. Intentó derribarla con lariats, pero su potencia se había visto mermada. Tuvo que recurrir a su poderosa embestida para mandarla volando a una esquina, donde luego la aplastó con bala de cañón.

Kamille aprovechó que su rival no pudo levantarla, así que la azotó de cara en la lona, intentando luego un toque de espaldas con una guillotina. Una nueva guillotina, ahora al brazo. Después, una palanca cruzada.

Nightingale pudo evitar un Alabama Slam, y con una tabla marina se llevó el triunfo de manera sorpresiva.

► ¿Y ahora qué?

Parecía que Kamille sería la primera American Gladiator Campeona TBS, pero Willow Nightingale superó los pronósticos, manteniéndose en el trono.