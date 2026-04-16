AEW Dynamite: Will Ospreay derrotó a Hechicero en una intensa batalla

Will Ospreay regresó a la acción apenas días después de su dura caída ante Jon Moxley en AEW Dynasty 2026, buscando recuperar terreno. Su rival fue Hechicero, quien desde el inicio planteó una estrategia enfocada en el castigo técnico y al cuello.

El mexicano comenzó dominando con patadas a las piernas y llaves a ras de lona, sorprendiendo a Ospreay con una cruceta y una rápida cuenta de dos. Sin embargo, el británico respondió con su agilidad, llevándolo fuera del ring y conectando una plancha para tomar impulso.

Hechicero no dudó en capitalizar la distracción y comenzó a enfocar su ataque en el cuello de Ospreay, conectando una variante de tirabuzón, quebradoras y rodillazos que dejaron al británico visiblemente afectado.

La situación escaló al punto de requerir la intervención del médico Michael Sampson, quien revisó a Ospreay tanto en el ring como en backstage. A pesar de ello, Hechicero ignoró las advertencias del árbitro y continuó atacando de forma agresiva, incluso lanzándolo contra la barricada.

A pesar del castigo acumulado, Ospreay logró reaccionar con su Stundog Millionaire, aunque no pudo definir en ese instante. Hechicero volvió a tomar ventaja con una combinación de llaveo, incluyendo una palanca al brazo y un triángulo que puso en serio peligro al británico.

► Momentos clave

El cierre llegó cuando Will Ospreay, tras resistir el castigo al cuello y múltiples intentos de sumisión, conectó su devastador Hidden Blade sobre Hechicero, asegurando la cuenta de tres en un combate sumamente físico y exigente.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria permite a Will Ospreay recuperar confianza tras su derrota ante Jon Moxley, aunque el castigo recibido deja dudas sobre su estado físico, sin embargo, tras el combate, Mark Davis apareció para atacar a Osprey.

MARK DAVIS ATTACKED WILL OSPREAY AFTER HIS MATCH. FORMER UNITED EMPIRE BROS COLLIDING SOON… GIMME THAT. 🔥

pic.twitter.com/phmh65oeHy — Drainmaker (@TheDrainmaker) April 16, 2026

Por su parte, Hechicero demostró ser un rival peligroso pero sigue cargando con derrotas en AEW pese a ser uno se los luchadores más importantes del CMLL y el campeón de Peso Completo.