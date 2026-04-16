Hikari Noa regresará al ring en evento de Unagi Sayaka

Luego de dos años de retiro, la luchadora japonesa Hikari Noa volverá a la actividad luchística en una función muy especial.

► Hikari Noa regresa

Unagi Sayaka ofreció una conferencia de prensa para promocionar su próximo evento independiente, programado para el 21 de junio en el Korakuen Hall. Esta es una fecha importante para ella ya que conmemora tres años de la fundación de su empresa Unagi Kabuki. Para este aniversario tiene pensado sorprender a la afición con invitadas especiales y luchas importantes.

La primera gladiadora anunciada es Hikari Noa. La exluchadora de TJPW y miembro de The Up Up Girls dejó la industria en 2024, en medio de diversos rumores tanto personales como profesionales. Unagi mencionó que uno de sus deseos era volver a combatir con Noa sobre un ring, pero esto parecía complicado ya que ambas dejaron sus compañías de origen en momentos diferentes. Para su evento de aniversario, Unagi Sayaka unirá fuerzas con Hikari Noa contra oponentes aún por determinar.

Por su parte, Hikari Noa agradeció a Unagi Sayaka por esta nueva oportunidad, además de disculparse con la afición por su repentino retiro. Unagi platicó a los medios que se reencontró con Noa luego de escuchar que trabajaba como terapeuta en un spa en Yokohama, así que se trasladó a esa ciudad y solicitó una cita con ella. Luego vino la labor de convencerla da retornar y vio que en Noa aún había amor por la lucha libre, por lo que la idea no le pareció descabellada. Unagi también pensó que al menos merecía terminar su carrera de lucha libre en sus propios términos, así que la persuadió para que participara en esta lucha. Noa dijo que recién recientemente volvió a prestar atención al mundo de la lucha libre, incluso hay muchas luchadoras con las que le encantaría luchar.

Luego de la función de junio, Hikari Noa decidirá cual será su futuro en la lucha libre, ya que su retiro obligado resultó triste para muchos. Aunque la versión oficial fue que se retiró por motivos de salud, se rumoró que tuvo un altercado con una aficionada, quien reveló información restringida sobre su carrera como idol, misma que se difundió en redes sociales. Siempre se sospechó que TJPW la castigó rescindiendo su contrato, ya que no tuvo ceremonia de despedida.