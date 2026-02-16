Unagi Sayaka Produce: Resultados «Shukumei Ha Murasaki Ni Moeru»

La polifacética Unagi Sayaka continúa con las funciones bajo su producción y en esta ocasión presentó «Shukumei Ha Murasaki Ni Moeru» desde el Tokyo Korakuen Hall.

► «Shukumei Ha Murasaki Ni Moeru»

Con un recinto pletórico y la participación de varios invitados especiales, Unagi Sayaka ofreció un divertido cartel.

Una de las invitadas especiales fue Maki Itoh a quien Unagi Sayaka enfrentó en un mano a mano donde la primera se impuso tras diez minutos de acciones.

En el turno semifinal, Kuroshio TOKYO Japan y Seigo Tachibana unieron fuerzas para dominar a Shin Saya Kamitani (Shin Hirota Katsushika Sakura) y Natsuko Tora. Éstas últimas contaron con el apoyo de HATE que divertidas se sorprendieron de la imitadora de Kamitani, aunque no dudaron en aceptarla en la facción.

En el turno principal, Unagi Sayaka se midió contra la legendaria Aja Kong, en un entretenido duelo que culminó con la victoria de Kong.

Los resultados completos son:

Sayaka Unagi Produce «FATE BURNS IN PURPLE», 01.02.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,285 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Papapa Reiwa Party vs. Zamas Gy aan: Sayaka Unagi, Ayame Sasamura , Kakeru Sekiguchi, Rina Amikura y Honori Hana vencieron a Anabel Mogami , Veronica Ueki, Dahlia Abe, Margaret Tachibana y Kurumi Tateba Shakuyaku (13:07) con un Backslide de Hana sobre Ueki.

2. Absolutely,Absolutely do not Wwitch Places Match: Jun Kasai venció a Kuroshio TOKYO Japan (9:53) con un Pearl Harbor Splash.

3. Special Singles Match: Maki Itoh venció a Sayaka Unagi (10:30) con un Itoh Clutch.

4. Golden Garden 2 – Final: Super Sasadango Machine venció a Ryo Mizunami (13:01) por Pinfall tras un Lariat de Daisuke Sekimoto.

5. Kuroshio TOKYO Japan y Seigo Tachibana vencieron a Shin Saya Kamitani (Shin Hirota Katsushika Sakura) y Natsuko Tora (14:00) cuando Tachibana colocó espaldas planas a Kamitani.

6. Sayaka Unagi 7 Match Series 7th: Aja Kong venció a Sayaka Unagi (17:30) por detención arbitral (Backdrop Suplex).