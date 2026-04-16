AEW Dynamite: Ricochet vuelve a humillar a Chris Jericho

Chris Jericho regresó a AEW después de un año de inactividad. Su primera lucha en esta nueva etapa fue contra Ricochet, el pasado domingo en Dynasty, y fue derrotado.

► Momentos clave

En entrevista con Renee Paquette, Jericho dijo que si perdió, fue porque le echaron montón, pero le daba crédito a Ricochet. No pudo decir mucho más, pues fue interrumpido por The Demand.

Ricochet aseguró que respeta a Jericho, pero tuvo la oportunidad y no la desaprovechó, venciéndolo con el Lion Sault, que ahora debería llamarse Rico Sault. Luego le dijo que aunque es verdad que sabe reinventarse, es momento de que diga adiós.

Jericho le hizo una propuesta: ‘¿Por qué no dejas a tu par de esbirros a un lado y vienes y te enfrentas conmigo ahora mismo, calvo?’

Ricochet aceptó y caminó hacia el ring, y lo que parecía sería una lucha no sancionada, terminó cuando Bishop Kaun y Toa Liona entraron para atacar al canadiense.

Y ahí no terminó la masacre.

Finalmente, el Rico Sault para terminar el segmento.