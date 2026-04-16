AEW Dynamite: Kevin Knight supera a Claudio Castagnoli y retiene el Campeonato TNT

Kevin Knight puso en juego el Campeonato TNT recién con conseguido ante Claudio Castagnoli, en su primera defensa tras haber conquistado el título en AEW Dynasty 2026 dentro de un Casino Gauntlet Match. El suizo, con su experiencia, representaba una amenaza seria desde el inicio.

La lucha arrancó de forma explosiva, con Castagnoli lanzándose al ataque apenas sonó la campana, pero Knight lo sorprendió en el aire con un sunset flip que estuvo cerca de terminar el combate de inmediato.

El ritmo no bajó, ya que ambos intercambiaron ataques dentro y fuera del ring. Claudio respondió con su potencia característica, conectando un fuerte lariat y castigando la zona superior del cuerpo de Knight con presión constante.

El dominio del suizo se hizo presente tras un potente bodyslam y una serie de ataques enfocados en desgastar al campeón. Sin embargo, Knight reaccionó con velocidad, conectando puñetazos y sacando a su rival del ring para lanzarse con un tope suicida.

Tras la pausa comercial, Castagnoli retomó el control con un duro azotón contra la lona, pero Knight volvió a responder con intentos de conteo rápidos que mantuvieron la tensión. La ofensiva del campeón incluyó antebrazos, patadas voladoras y un impresionante vuelo tipo bala de cañón.

Uno de los momentos más espectaculares llegó cuando Claudio evitó una Frankensteiner y cargó a Knight hasta lo alto del esquinero, buscando un Súper Avalanche Neutralizer. La maniobra no se concretó limpiamente, pero reflejó el nivel de riesgo que ambos estaban dispuestos a asumir.

Tras ese intercambio, Castagnoli conectó un brutal antebrazo que dejó a Knight en problemas, acercándose peligrosamente a la victoria.

► Momentos clave

El combate se definió cuando Kevin Knight logró recuperarse tras el castigo, conectando un certero codazo antes de lanzarse con su espectacular UFO Splash, sellando la cuenta de tres y evitando que Castagnoli capitalizara su dominio físico.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Kevin Knight consolida su reinado como Campeón TNT en su primera defensa, esperando nuevos retos, incluso una oportunidad por el Campeonato AEW.