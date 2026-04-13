AEW Dynasty: Ricochet vence a Chris Jericho y lo humilla con un Lion Sault

Chris Jericho regresó a AEW después de más de un año y lo hizo enfrentando a Ricochet en Dynasty, en una lucha que combinó técnica, espectáculo y constantes distracciones externas.

El combate inició con un ritmo pausado, con Jericho interactuando con el público antes de tomar el control con castigo al brazo de su rival, aunque Ricochet respondió rápidamente con agilidad y ataques aéreos.

La lucha se intensificó cuando Ricochet enfocó su ofensiva en el brazo de Jericho, aprovechando momentos fuera del ring para castigarlo contra la estructura, mientras el público mantenía su apoyo al veterano.

Jericho logró reaccionar con movimientos clásicos como el Lionsault y el Codebreaker, quedándose cerca de la victoria, pero las intervenciones externas comenzaron a inclinar la balanza.

Los aliados de Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona aparecieron, distrayendo al árbitro y permitiendo castigos ilegales que frenaron la remontada de Jericho en la recta final; incluso salvando a Ricochet de una posible rendición.

► Momento clave

El combate terminó cuando Ricochet conectó un Shooting Star Press seguido de un Lionsault sobre Chris Jericho, logrando la cuenta de tres tras aprovechar la interferencia externa. De esta forma el antes conocido como Corazón de León, quedó humillado con su propia arma.

► ¿Qué pasará?

La victoria de Ricochet refuerza su posición, pero deja abierta la puerta a una posible revancha ante Chris Jericho, especialmente por el papel clave que jugaron las interferencias en el resultado. Además, el veterano luchador seguramente no permitirá que las cosas se queden de esta maneta.