AEW Dynasty: Darby Allin venció a Andrade el Ídolo y retará por el Campeonato Mundial

En la tercera lucha del PPV AEW Dynasty 2026, vimos un gran combate entre Darby Allin y Andrade el Ídolo.

► Momentos clave

Aunque era una lucha con estipulación muy rara y mal programada por parte de Tony Khan, pues si Darby Allin ganaba, era el retador número uno al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW de MJF o Kenny Omega, según el resultado de esta noche, mientras que si el mexicano ganaba, simplemente, ganaba.

Andrade se lanzó con súper zambullida samoana, pero en el aire, Darby Allin hizo un tremendo giro y el azotón fue para la espalda de Andrade.

Darby Allin atacó a Andrade con tremendo crossface y casi lo hace rendir… Luego, le cayó encima con un muy potente tope suicida que hizo a los fans corear «Holy shit!»

Más adelante, Darby sentó a Andrade en una silla y le mordió la cabeza; luego, lo atacó con patadas voladoras tremendas.

Poco después, Andrade le hizo un tremendo súplex de bandera desde la ceja del ring, dejando varios segundos con la cabeza hacia abajo al skater.

Darby Allin luego recibió tremenda meteora a la cara de parte de Andrade, pero la cuenta llegó solo a dos.

Andrade se quitó los pantalones y luego atacó con su moonsault de doble salto a Allin, pero este sobrevivivó.

Tras esto, hubo un tremendo intercambio de bofetadas, Andrade sacó ventaja y dejó en el esquinero a Darby, pero este usó el protector para salirse con la suya y atacar con un Scorpion Death Drop a Andrade y rematarlo con su Coffin Drop, aunque el mexicano evitó la caída.

Andrade evitó un Code Red y con un tremendo antebrazo giratorio casi gana… Pero, de la nada, Darby Allin lo sorprendió con una rodada a espaldas para ganar la lucha y la oportunidad titular.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Andrade el Ídolo le dio la mano a Darby Allin, lo reconoció como el ganador y luego, de camino por la rampa, le pidió a los fans aplaudir al próximo retador al título mundial.